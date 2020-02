Prosegue il tour di 'Indaco e gli illusionisti della danza'

Ancora un appuntamento dedicato alla danza tra le proposte del Circuito ERT. Dopo il debutto di fine gennaio a Cividale, ritornano in Friuli Venezia Giulia i danzatori della RBR Dance Company con Indaco e gli illusionisti della danza. Lo spettacolo, le cui coreografie sono realizzate e dirette da Cristiano Fagioli, Cristina Ledri e Alessandra Odoardi, sarà ospite sabato 8 febbraio del Teatro Candoni di Tolmezzo e domenica 9 febbraio dell’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45.



Effetti video, mutazioni sceniche inattese, giochi di luce e soluzioni registiche tecnologiche per un risultato visivo sorprendente: in Indaco i danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente grazie ad uno studio accurato di luci e proiezioni. Indaco è uno spettacolo di forte attualità che ha al centro il tema dell’ambiente e del rispetto e cura per il pianeta. Centrale è il rapporto uomo-natura, la ricerca delle proprie origini, il bisogno di autenticità, in un continuum di istantanee e coreografie emozionali. Queste tematiche sono inserite in un percorso di ricerca che pone l'uomo e la donna di fronte alla natura, madre e al contempo avversaria, in una dimensione esistenziale meravigliosa e inesauribile.



Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, fondano nel 1998 la RBR Dance Company che prende il nome dalle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn dove risiedevano, a Manhattan: un omaggio ai grandi maestri e luoghi della danza contemporanea.

Subito RBR si impone all’attenzione di un pubblico vasto e della critica più attenta con la coreografia Bicycle 2000, creata per i Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona. Nel 2001 la RBR viene invitata ad alcune trasmissioni televisive RAI tra cui Notte di Fiaba e 88° Giro d’Italia. Successivamente realizza gli spettacoli Nel Tempio delle Due Muse al Teatro Olimpico di Vicenza e Carmina Burana al Teatro Comunale di Lonigo.

Dal 2004 al 2014 molte sono le produzioni che circuitano con successo in Italia e all’estero: Abyss, Open Space, Blue Two, Statuaria, Show System, 4, La Natura e l’Amore con i Virtuosi Italiani, Varietas Delectat rappresentato al Teatro dell’Hermitage di San Pietroburgo, Giulietta e Romeo l’amore continua… e Mosaico.

La Compagnia ha ricevuto premi e riconoscimenti ed è spesso partner culturale di eventi nazionali (gli Oscar della Lirica all’Arena di Verona, il Ballo del Doge a Venezia, il Carnevale Ambrosiano) e di iniziative di promozione artistico-culturale per importanti realtà.