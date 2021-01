Prosegue il viaggio di Trieste, tra Memoria e Ricordo

L’attenzione suscitata da “Trieste e la Memoria - Un viaggio nella città” che il Teatro Stabile regionale ha proposto in streaming in occasione della Giornata della Memoria, è andata al di là delle previsioni: ha infatti superato le 20.000 visualizzazioni, con un numero notevole di reazioni e commenti positivi da parte del pubblico.

Calorosissima anche l’accoglienza delle scuole a cui il video è stato proposto quale approfondimento su una pagina fondamentale e drammatica della Storia del Novecento: lo streaming è stato visto e apprezzato da Istituti scolastici di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e anche di molte altre regioni italiane, e molte sono le richieste di prolungare il periodo di disponibilità del video on line.



Lo Stabile regionale ha dunque scelto di mantenere “Trieste e la Memoria - Un viaggio nella città” disponibile per la visione gratuita fino a venerdì 5 febbraio.



, cui si sta lavorando proprio in questi giorni e che sarà dedicato ad un’altra dolorosa pagina di storia che ha segnato in particolare i territori del confine orientale.



“Ricordare, portare al cuore” con Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos sarà a cura di Paolo Valerio e per la parte video sarà firmato da Giulio C. Landini per Zunami Films Studio.



Testimonianze, documentazioni iconografiche, immagini poetiche… I linguaggi del teatro e della Storia si intrecceranno nello streaming che sarà offerto nuovamente alle scuole e a tutti gli interessati per “portare al cuore” e non dimenticare le vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra, un momento storico doloroso ed il suo eterno monito alla pace.

Il link per la visione di “Trieste e la Memoria - Un viaggio nella città” sono i seguenti https://www.ilrossetti.it/it/spettacoli/trieste-e-la-memoria-un-viaggio-nella-citta-2939 e https://vimeo.com/504809946 . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.