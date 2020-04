Prosegue l'intervallo (ma è soltanto l'intervallo!)

In base a quanto disposto dai Dpcm sulle misure relative all'emergenza Covid, il Teatro rimane chiuso fino a nuova disposizione. Siamo al lavoro per cercare di recuperare, nel corso della stagione 2020-2021, i concerti e gli spettacoli annullati a partire da marzo.



Stiamo inoltre verificando la possibilità di rilasciare dei voucher da utilizzare nell’ambito della prossima stagione. Vi invitiamo quindi a conservare biglietti, card e tagliandi di abbonamento della stagione 2019-2020. Non appena avremo definito modalità e tempistiche, avviseremo il pubblico attraverso i canali a nostra disposizione (sito web, pagina Facebook, newsletter). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a scrivere a teatro@comune.monfalcone.go.it o sulla pagina Facebook. Stiamo infatti lavorando da remoto, in modalità di lavoro agile.



Continuiamo a rimanere virtualmente insieme, sulla pagina Facebook, grazie a #OtiumCultura, "pillole" culturali per allietare le vostre giornate e stuzzicare l’appetito della fantasia.

Come ha detto la regista Emma Dante: "ritorneremo insieme vicini, e alla fine dello spettacolo ci stringeremo ancora di più in un applauso talmente forte da far tremare la terra".