Prosegue la rassegna 'Teatri fuori dai teatri'

La rassegna Teatri fuori dai teatri, che da 20 anni la Compagnia di Arti e Mestieri organizza in Friuli Venezia Giulia, anche quest’anno è ripartita (già con tre appuntamenti a inizio luglio con il nuovo spettacolo Orsola 1350) e prosegue dal 30 luglio con diverse tappe.

Nata nel 2000 per far conoscere l’ambiente, i borghi, gli scorci suggestivi del nostro territorio attraverso lo sguardo del teatro, percorre nel 2020 la regione dalla montagna alla laguna con gite, escursioni, passeggiate e momenti conviviali in cui gli spettacoli si fanno risonanza dei luoghi riflettendone e potenziandone le suggestioni.

Gli spettacoli percorrono soprattutto luoghi d'acqua ambiti elettivi e simbolici del rapporto fra gli uomini, le donne e la natura a cominciare dal primo appuntamento Acqua che viaggia di Bruna Braidotti con Filippo Fossa, Paolo Mutti e Nicola Milan alla fisarmonica giovedì 30 luglio alle 21 a Sacile nella corte di Palazzo Ragazzoni in cui il Livenza che scorre di fianco alla piazzetta e si attorciglia in sinuose curve, cascatelle e rivoli è punto di partenza per un immaginifico viaggio mondiale via fiumi e canali ispirandosi alle genialità di Leonardo da Vinci.

Lo splendido scenario di palazzo Ragazzoni e della cittadina liventina diventa lo spazio/tempo dell’acqua fra macchine idrauliche, barche e storie di navigazione in cui due narratori pseudo – divulgatori ed un musicista coinvolgono il pubblico.

Segue sabato 1 agosto alle 19 ad Azzano Decimo nell’ambiente fascinoso del parco di Cà Muliner sul fiume Sile su cui insistono mulini funzionanti con le ruote mediovali lo spettacolo cult della Compagnia Il racconto del mulino di e con Bruna Braidotti e Romano Todesco alla fisarmonica, una cavalcata nella storia del mulino ad acqua. Il Mulino è “parlato” da mugnaie e nobildonne, mogli, figlie e donne dell’oggi, in un chiacchiericcio della quotidianità che appare come il retrobottega della Grande Storia, che rivela il farsi e disfarsi di un mosaico di voci mescolate che ce la restituiscono con la precisione da cesellatore. Allo spettacolo è dedicata una cena per condividere suggestioni dell’ambiente e del teatro anche con il gusto e le specialità enogastronomiche.

Il 5 agosto in un altro luogo d’acqua Fontanafredda allo spazio ex Risorgive alle 21 un nuovo tour immaginativo con Acqua che viaggia a partire dalle copiose risorgive che hanno dato il nome al paese e ne hanno caratterizzato nella storia le attività e le attitudini delle genti.

La gita a Tramonti di Sopra con escursione con guida sul torrente Viellia sabato 8 agosto vede unire l’escursione, lo spettacolo Acqua che viaggia e la degustazione dei prodotti tipici del consorzio Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane Savors, dalla pitina al formaggio di pecora in un ambiente incontaminato fra boschi torrenti e pascoli. La partenza in corriera è prevista alle 14 da Pordenone (parcheggio della questura) e l’escursione con partenza alle 15.30 dal Centro visite di Tramonti di Sopra.

Altro luogo d’acqua Andreis il 13 agosto alle 20.30 accoglie Acqua che viaggia sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Di nuovo Tramonti di sopra con una altra escursione alle fornaci e alle splendide pozze smeraldine il 30 agosto vede insieme alla passeggiata fra acque e monti lo spettacolo Racconti del Meduna di e con Bruna Braidotti e Nicola Milan e la cena a Borgo Titol con specialità della valle. La partenza in corriera è prevista alle 14 da Pordenone (parcheggio della questura) e l’escursione con partenza alle 15.30 dal Centro visite di Tramonti di Sopra.

Una passeggiata con spettacolo itinerante attende poi gli spettatori del teatro della natura e della parola a Polcenigo domenica 6 settembre. Dalle 16 il pubblico percorrerà il tragitto dalla base del Colle di san Floriano alle sorgenti della santissima insieme a Caterina Casini accompagnata al clarinetto da Fabio Battistelli con lo spettacolo Nelsuldelcamminare sulle storie di vita che camminano e progrediscono facendoci avanzare da una tappa all'altra nell’evoluzione personale tra imprevisti ed ostacoli. Il percorso narrativo si svolge camminando mentre la trama avanza e si immerge nel paesaggio, che diventa lo spazio di una meditazione insieme intima ed universale. Segue una cena al ristorante alla Santissima con speciali proposte gastronomiche liventine.

A settembre in data ancora da definire sarà organizzata infine la consueta gita lagunare, questa volta con approdo ad Aquileia dove sarà di scena la storia del Patriarcato con Orsola 1350 di e con Bruna Braidotti e l’Ensamble Euterpe - Amici della Musica.

Per tutti gli appuntamenti saranno predisposte le misure di sicurezza previste per gli spettacoli all’aperto. Per partecipare sarò necessario prenotare ai seguenti indirizzi o telefoni: Info e prenotazioni 0434 40115 – 340 0718557 – info@compagniadiartiemestieri.it

www.compagniadiartiemestieri.it