Prosegue la rassegna di teatro in Friulano a Buja

Dopo un vivace ed apprezzato debutto è giunto il momento della seconda serata della Rassegna Teatrale in lingua friulana, ad ingresso libero, organizzata in collaborazione dalla locale Compagnia “Teatri di Paîs” assieme al Comune di Buja e alla Comunità Collinare del Friuli, sotto l’egida dell’Associazione Teatrale Friulana.



Sabato 26 ottobre la compagnia“Il Cantagallo” di Pagnacco presenterà “Gabie”, trama di una famiglia come tante, dove si inneggia alla libertà e con molte ed imprevedibili dinamiche relazionali a volte buffe, a volte tenere e a volte problematiche, ma sempre vere. Gli avvenimenti si susseguono a ritmo incalzante, come accade nella vita. La fanno da padrone l’ affetto e la solidarietà mentre si ride, si pensa e ci si diverte alla grande. Ad intervalli di due settimane seguiranno poi gli imperdibili Pignots de Compagnie Instabil di Artigne con “Ce fasino dal Vecjo?” sabato 9 novembre e il gran finale di TravesioTuttoTeatro con lo spassoso “Gildo” per la regia di Tommaso Pecile in scena sabato 23 novembre. La manifestazione bujese si distingue per aver ospitato nelle varie edizioni eccellenti compagnie e produzioni di qualità che hanno coinvolto e divertito un pubblico numeroso e appassionato, accolto nella sala teatrale della Casa della Gioventù dove gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,45.

Info: teatridipais@gmail.com ; https://it-it.facebook.com/teatri.dipais