Prosegue la rassegna Natale di Armonie

Quest’anno la rassegna Armonie in Città propone una propria versione invernale con Natale di Armonie. Tre appuntamenti che vogliono riproporre il viaggio musicale, in tre tappe, tra le chiese e sale di Udine, per far scoprire ai turisti e ai cittadini stessi le bellezze della città, grazie a momenti di elevata qualità artistica e dal repertorio ricco e variegato.



Martedì 4 gennaio alla Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Paderno con il Quartetto Maffei e il clarinettista Claudio Mansutti, interpreti di livello internazionale, in Mozart feat Beethoven; infine martedì 11 gennaio l’appuntamento è con Un Galà con Greta Garbo: una produzione del Lumen Harmonicum e della 1000 Streets’ Orchestra, che presentano in forma musicale e teatrale la permanenza della celebre artista nella nostra regione, il tutto in chiave swing anni ‘20.



La rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, insieme alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Ministero della Cultura e a CiviBank.



La serata inaugurale di lunedì 27 dicembre vedrà protagonisti due giovani e brillanti musicisti della nostra regione, ma con un curriculum che vanta esperienze europee, in una formazione dall’insolito organico: violoncello e vibrafono. L’inconsueto, ma affascinante ensemble Bow&Mallet presenterà un programma che spazia da reinterpretazioni di brani barocchi a pezzi originali contemporanei, passando per arrangiamenti ad hoc e brani per strumento solo, esplorando così tutte le sonorità che questa singolare formazione può offrire.Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 20:30 e sono ad ingresso libero.È consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com, compilando l’apposito form, e le modalità d’accesso seguono le normative vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com.