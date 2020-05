Prosegue la scuola di teatro della Compagnia di Arti e Mestieri

La scuola di teatro della Compagnia di Arti e Mestieri è riuscita a non interrompere le sue lezioni, che continuano regolarmente ogni settimana, adattandosi alla modalità on line con i docenti della scuola Martina Boldarin, Bruna Braidotti, Paolo Mutti, Filippo Fossa, Paul Mariuz, Edoardo Scatà.

"In attesa di poter riprendere quanto prima in presenza, la modalità virtuale oltre a mantenere gli allievi in allenamento ed a scoprire altre possibilità nella formazione attraverso i mezzi tecnologici, ha permesso un coinvolgimento più personale dei partecipanti che intervengono dalle loro case, condividendo con il gruppo l’intimità delle loro stanze. In ogni caso si freme per tornare nei locali della scuola a fare teatro con i corpi, le voci e le relazioni, ma questa modalità imprevista ed eccezionale forse ha aggiunto qualcosa di cui si farà tesoro. La comunità della scuola si riunisce anche periodicamente al suo completo in incontri collettivi coinvolgendo tutti i corsi, cosa che raramente si può fare in presenza, per i diversi impegni di tutti i componenti, ma virtualmente invece da casa propria con un semplice clik, diventa molto più semplice e fattibile. Crediamo quindi che anche quando ritorneremo al teatro ‘vero’ di non abbandonare del tutto le opportunità degli incontri virtuali che potrebbero affiancare e integrare l’attività. Alcuni saggi a giugno saranno realizzati on line sulla pagina facebook della Compagnia di Arti e Mestieri ed aperti al pubblico di cui si darà avviso sui media".



"Stiamo nel contempo predisponendo progetti di formazione teatrale all’aperto, nel parco di largo Cervignano dove si trova la scuola di teatro, in modo da rispettare le limitazioni e le distanze che probabilmente ci accompagneranno nelle prossime fasi dell’emergenza prima di tornare alla normalità, in modo da concludere i corsi dell’anno accademico attualmente in corso ed avviare i consueti corsi estivi di teatro".