Prosegue la stagione estiva del Verdi di Trieste

Dopo il successo del Concerto per la Festa della Musica che ha sancito la ripresa dell’attività artistica del Teatro Verdi al termine del lungo blocco totale di ogni manifestazione in conformità alle disposizioni anti covid19, il Teatro riapre ancora al pubblico per il secondo appuntamento della nuova rassegna estiva che prevede un ricco programma di date e musiche fino al 7 agosto.



Il concerto del 28 giugno è un omaggio alla grande musica sinfonica composta per il teatro: una sequenza di scintillanti sinfonie d’opera e alcune tra le più festose e note composizioni di Johann Strauss. Brani famosissimi con cui si vuole auspicare che il palcoscenico si riapra non solo ai concerti ma al più presto anche alle rappresentazioni sceniche. Il programma prevede le sinfonie di amatissime opere liriche, La gazza ladra di Rossini, Norma di Bellini, Don Pasquale di Donizetti e Luisa Miller di Verdi. A seguire un estratto fra i più seducenti della musica composta per la danza, il brano dedicato alla Fata Confetto da Lo schaccianoci di Čajkovskij e, per concludere, una fantasia dedicata all’operetta e alla musica viennese con quattro pezzi spumeggianti di Johann Strauss.



L’intento della proposta musicale è divertire il pubblico e dare il massimo rilievo alle potenzialità espressive ed interpretative dell’Orchestra del Teatro Verdi diretta dal M° Paolo Longo.

Il concerto si svolge nei limiti e nel rispetto di tutti i protocolli vigenti per la protezione dei lavoratori e del pubblico presente in sala, nel limite massimo di 200 spettatori. Il concerto, nel quadro di Trieste Estate, sarà trasmesso in differita da Tele 4 in prima serata.



La biglietteria del Teatro Verdi è aperta fino a sabato orario 9-13 e domenica un’ora prima del concerto. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web www.teatroverdi-trieste.com