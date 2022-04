Proseguono, a Villa Primavera, le riprese di 'Billy'

Proseguono, a Villa Primavera, le riprese del film 'Billy' di Emilia Mazzacurati, 26enne e figlia del regista Carlo mancato nel 2014, che ha deciso di girare il suo primo lungometraggio in provincia di Udine. Ieri pomeriggio, come annunciato dai cartelli affissi fuori dalla scuola elementare Divisione Alpina Julia di Basaldella, il set è stato allestito nello spazio antistante la palestra e l'area verde che ospitava l'ex tendone delle feste paesane. Una zona molto frequentata dai residenti, in particolare dai bambini che giocano quotidianamente nel piccolo boschetto limitrofo. Maestranze al lavoro dal pomeriggio, per allestire il set, riprese in notturna per il cast e sgombero entro le 4 del mattino, per consentire a questo piccolo angolo di Basaldella, molto frequentato per la presenza della scuola primaria, di tornare alla 'normalità'.



Si tratta della storia di un ex bambino prodigio, rimasto tale nonostante il passare del tempo. A 19 anni vive con la madre, frequenta solo bambini che hanno tra gli 8 e i 12 anni e si sente perso. Sarà l’incontro con un rocker, suo idolo d’infanzia, a cambiare le carte in tavola. Billy è interpretato da Matteo Giuggioli, giovane attore conosciuto al pubblico grazie alla serie “Vostro onore” andata in onda su Rai Uno, la mamma di Billy ha il volto di Carla Signoris, mentre il rocker è Alessandro Gassman. Nel cast c'è anche il friulano Giuseppe Battiston, che ha già recitato più volte nei film di Carlo Mazzacurati, papà della regista.



La produzione, supportata dalla Fvg Film Commission, è gestita dalla storica casa di produzione padovanadi“Nella storia non è precisato che siamo in Friuli, perché è un film senza tempo né spazio, ma sarà girato tutto nel quartiere” ha raccontato la produttriceLa location scelta per girare le scene in regione è Villa Primavera, con piccoli sconfinamenti nella frazione di Basaldella, sempre in Comune di Campofmrido, consigliate dalla Fvg Film Commission e in particolare da. Un film che guarda al futuro, non solo nella trama ma anche nella produzione. La troupe è composta in buona parte da donne e c'è anche un green manager per rendere il set ecosostenibile.