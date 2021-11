Proseguono gli appuntamenti di Polino Tè

Dopo il debutto proseguono i concerti all’ora del tè a cura della scuola di musica Polinote al Bar Posta di Pordenone, raccolti nel calendario Polino Tè, con un programma musicale young in vista del Natale. A esibirsi - con interventi musicali curati dalle insegnanti del progetto Polinote in Canto: Flavia Quass, Michela Grena, Francesca Ziroldo e Serena Fontanel - sono infatti gli allievi della scuola di musica. Martedì 30 novembre l’appuntamento sarà all'insegna della musica moderna con un repertorio dal sound internazionale, proposto da un gruppo di

cantanti eterogeneo curato della docente Francesca Ziroldo, cantante, insegnante di canto moderno e direttrice corale.



Mercoledì 8 dicembre un mix di dolcezza e emozione si mescoleranno all’energia della musica proposta dai giovanissimi cantanti della scuola, preparati della docente Michela Grena, cantante, autrice e insegnante di canto moderno.



Martedì 14 dicembre protagonisti saranno gli allievi di canto e di chitarra, con la regia dei docenti Serena Fontanel insegnante di canto moderno, esperta in Vocologia Artistica e operatrice Raggi Method per cantanti ed Enrico Casarotto insegnante di chitarra. Chiusura natalizia martedì 21 dicembre con gli allievi di canto, chitarra e pianoforte, preparati dai docenti Michela Grena, Cesare Coletti e Gianpaolo Rinaldi.L’iniziativa nasce con l’idea di creare un momento di condivisione e di dialogo culturale tra un bar storico della Città, che col restyling curato da Marco Brisotto si è dotato di una area palco, e una realtà effervescente come quella della scuola di musica Polinote. L’obiettivo è quello di dare la possibilità a giovani allievi di esibirsi in un luogo di incontro accogliente e confortevole, all’insegna della convivialità.Prenotazione consigliata allo 340 9172713.