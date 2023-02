Proseguono le iscrizioni a Nordest Doc Camp

C’è tempo fino al 20 febbraio per presentare la propria candidatura alla prima edizione di Nord/Est/Doc/Camp, laboratorio di consulenza e tutoraggio per documentari in fase di ultimazione, prodotti nel Nordest.

I nomi degli esperti che saranno a disposizione di registi e produttori - tutti di alto profilo internazionale - sono il regista Marco Segato, la regista e produttrice Claudia Tosi, la montatrice e documentarista Sara Zavarise, e Rebecca De Pas, programmer di festival ed esperta di produzione internazionale. Al Pordenone Docs Fest, nell’ambito del quale si terrà la prima tappa del laboratorio, con la visione e discussione delle versioni di lavorazione dei documentari selezionati, il panel dei tutor verrà completato da Sergio Fant, responsabile della programmazione del Trento Film Festival, selezionatore alla Berlinale, consulente per altri festival, fondi e laboratori, e co-ideatore di Nord/Est/Doc/Camp.

Il progetto, rivolto alle nuove creazioni cinematografiche documentarie prodotte in Triveneto, nasce dall’incontro tra tre festival molto radicati sul territorio: Pordenone Docs Fest, Trento Film Festival ed Euganea Film Festival, e gode del sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Trentino Film Commission, Veneto Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione del Fondo Audiovisivo Fvg.

L'iniziativa si rivolge a registi e produttori di documentari e consiste in un itinerario a tappe, che parte dal Pordenone Docs Fest – Le voci del documentario, il festival internazionale di Cinemazero, dal 29 marzo al 3 aprile: qui i team selezionati potranno confrontarsi con i tutor, che li accompagneranno in un percorso mirato a elaborare strategie e soluzioni per esprimere il massimo potenziale dai film in lavorazione, con indicazioni e consigli pratici. La seconda tappa sarà al Trento Film Festival, dal 28 aprile al 7 maggio, dove i progetti saranno presentati a una platea selezionata di produttori, buyer, distributori, esercenti, e rappresentanti di festival, broadcaster e piattaforme, con appuntamenti individuali tra i professionisti presenti e le equipe dei film. L’ultima sessione si terrà nell’ambito dell’Euganea Film Festival, dal 21 giugno al 2 luglio, dov’è previsto un workshop guidato da esperti negli ambiti della promozione, distribuzione, marketing e comunicazione, con sessioni di lavoro e consulenza specifiche per ognuno dei progetti.

Nord/Est/Doc/Camp però non offre ai progetti selezionati solo consulenza qualificata e una visibilità che andrà ben oltre il Triveneto, ma anche premi in servizi e sostegni concreti alla finalizzazione, diffusione e promozione dei 4 documentari, grazie ai partner Rete Doc by Doc Servizi (network che offrirà due lavorazioni audio e video presso lo studio Synchro di Dosson di Casier, Treviso), Arte Video (azienda internazionale con sede a Palmanova, che mette a disposizione codifiche video – per rispettare i più alti standard cinematografici - DCP più servizi di sottotitolatura), e Fabrica, il centro di ricerca per giovani talenti fondato nel 1994 a Catena di Villorba, Treviso, da Luciano Benetton e Oliviero Toscani (consulenza per la direzione artistica, grafica e immagine coordinata di un documentario).

Tutte le informazioni sulla proposta, i requisiti e la struttura di Nord/Est/Doc/Camp sono disponibili nel bando online.