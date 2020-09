Prova aperta al pubblico, 'La pazza di Chaillot'

Venerdì 2 ottobre, alle 17, al Politeama Rossetti il pubblico e la stampa sono invitati ad assistere a una prova aperta de “La pazza di Chaillot”, la nuova produzione con cui il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia inaugura, la prossima settimana, la Stagione 2020-2021.



La surreale, poetica commedia di Jean Giraudoux verrà presentata dalla numerosa compagnia di interpreti, capitanata da Manuela Mandracchia e Giovanni Crippa: diretti dal regista Franco Però, gli attori si impegneranno nel proporre al pubblico alcune scene in anteprima.



Scritto negli anni Quaranta, il testo di Giraudoux è in molti punti antesignano e denuncia chiaramente lo sfruttamento dell’ambiente, la corrosione della bellezza in favore del bieco guadagno… mali che nel nostro tempo hanno assunto dimensioni drammatiche e che l’autore francese ha avuto la capacità d’intuire e portare sulla scena nei termini leggeri di una favola, di una commedia.



Gli interpreti, alla fine della prova, dialogheranno con la stampa e il pubblico: per partecipare all’iniziativa, in ottemperanza alle norme legate all’emergenza sanitaria, sarà necessario iscriversi all’evento al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prova-aperta-dello-spettacolo-la-pazza-di-chaillot-123007447587, oppure, se impossibilitati, lasciando i propri dati per il tracciamento all’ingresso, al personale del Teatro Stabile.