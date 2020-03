Prozac+ e Sick Tamburo in lutto: è morta Elisabetta Imelio

Lutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Elisabetta Imelio, bassista delle band pordenonesi Prozac+ e Sick Tamburo. Era malata di tumore e si è spenta a 44 anni al Cro di Aviano.

Nel 1995 assieme a Gian Maria Accusani e Eva Poles aveva fondato i Prozac+ che con il singolo 'Acida Acido' avevano ottenuto il grande successo.



Nel 2018 la festa per i 20 anni dei Prozac+

Nel 1998 il Friuli finiva in cima alle classifiche grazie a una band pordenonese, i Prozac+, un trio di pop punk uscito da quel cantiere infinito di idee che è stato il Great Complotto. Assieme dal 1995, Gian Maria Accusani, Eva Poles ed Elisabetta Imelio pubblicarono il primo album, ‘Testa plastica’, l’anno dopo. Il bis nel ‘98 con un album e un singolo, ‘Acido acida’, che fanno il botto: oltre 200 mila copie, un successo nazionale assoluto e code chilometriche per assistere ai concerti del trio.



“Macinavamo diverse cose da un paio di anni – è il racconto di Gian Maria Accusani – e una notte, da solo in uno studio in mezzo alla campagna pisana, ho preso la chitarra e in cinque minuti ho capito che avevo scritto ‘il pezzo’. Erano anni, quelli pre-internet, in cui ti potevi sentire un newyorkese anche se vivevi nella provincia della provincia: però dovei saperti inventare qualcosa di nuovo e ‘spingere’ dieci volte più degli altri”. Dopo altri tre album e un ‘best’ nel 2007, i Prozac+ dicono stop all’attività nel 2007, anche se formalmente non è mai stato annunciato lo scioglimento. Nel 2009, Gian Maria ed Elisabetta formano una nuova band, i Sick Tamburo, che un anno fa ha pubblicato l’album ‘Un giorno nuovo’, all’interno del quale è contenuto un brano autobiografico di forte impatto, ‘La fine della chemio’. Poche settimane fa, l’annuncio: i Prozac + si riuniscono, proprio a vent’anni dall’uscita di ‘Acido Acida’, ma solo per un paio di date.Nel 2018l ‘Mi Ami Festival’ di Milano e poi a Treviso, i Prozac+ hanno suonato non per “una celebrazione”, ma per chiudere sul palco “un’esperienza meravigliosa come quella fatto assiema nei Prozac+”. Nessun tour previsto, nessuna pubblicazione discografica a supporto: un semplice “fatto sentimentale”, un atto di amore nei confronti di una band che è riuscita a cavalcare l’ultima onda del successo con la maiuscola, prima che la risacca si portasse con sé tutte le possibilità – specie per la provincia - di scalare le classifiche, sempre più blindate da prodotti usa-e-getta e preconfezionati.