A grande richiesta torna eccezionalmente in sala – al cinema Centrale giovedì 21 novembre alle ore 19.15 e venerdì 22 novembre alle ore 21.15 - Psicomagia - Un'arte per guarire, documentario sull’arte terapeutica ideata da Alejandro Jodorowsky e da lui stesso raccontata. Attraverso testimonianze reali l’artista cileno ci spiega cos'è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Per Jodorowsky, molti dei nostri problemi derivano dalle barriere create dalla nostra società, dalla nostra famiglia e dalla nostra cultura, tutti fattori che ci impediscono di trovare il nostro vero io. La psicomagia aiuta le persone a liberarsi da queste catene. Gli atti psicomagici hanno un forte impatto sull’inconscio. Perciò, sono spesso impressionanti e altamente cinematografici. Il film va oltre la finzione, filmando la realtà, ma una realtà accresciuta, magica e curativa.



La prevendita dei biglietti (intero €10, ridotto €8) è attiva online e presso la cassa del cinema Centrale.