Puntata speciale di Diario Sonoro: 'Canzone per Frida'

Con 500.000 visualizzazioni e più di 12.000 emozionanti commenti del pubblico, il “Diario Sonoro” di Remo Anzovino si è affermato come un format davvero originale, ideato durante il lockdown dal compositore e pianista che attraverso la fantasia, la musica e i suoi racconti, ha guidato migliaia di persone in viaggi immaginifici nei luoghi che non abbiamo potuto vivere in quelle settimane.



Conclusosi lo scorso 2 maggio, a ridosso della “fase 2”, a grande richiesta Anzovino ha realizzato una puntata speciale, unica ed esclusiva, del Diario Sonoro che andrà in streaming alle ore 21:30 di mercoledì 27 maggio sulla sua pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/remoanzovino): “Yo Te Cielo – Viaggio nella canzone per Frida Kahlo”.



Il viaggio della fantasia, questa volta ci porterà in Messico, nella casa di Frida, che seppe trasformare il dolore nel capolavoro che è stato la sua vita, per scoprire da vicino la favola della canzone “Yo Te Cielo”, la dichiarazione d’amore in musica e parole del compositore per Frida Kahlo (videoclip https://www.youtube.com/watch?v=xsqWpd8VsBs)



Sarà un viaggio emozionale a bordo del mio pianoforte – racconta Anzovino – ricco di sorprese e documenti inediti, che farò assieme al mio pubblico e alla cantante Yasemin Sannino e il trombettista Flavio Boltro, due grandi artisti, ospiti speciali di questo viaggio, che hanno reso unico il brano, tema portante della colonna sonora scritta da Anzovino per il docufilm “Frida. Viva La Vida”, diretto da Giovanni Troilo e prodotto da Ballandi Arts e Nexo Digital. L’album della colonna sonora fa parte di “Art Film Music”, il box set celebrativo pubblicato da Sony Masterworks in tutto il mondo con i 5 CD delle colonne sonore di Anzovino per “La Grande Arte al Cinema” (http://smarturl.it/anzovinobox)Nel weekend appena trascorso Anzovino è stato tra i protagonisti di “Piano City Milano Preludio 2020”, l’anteprima del più importante festival di pianoforte in Italia, esibendosi in live streaming dal Volvo Studio a Milano per il suo primo evento non da casa. Ora il compositore e pianista, già Nastro D’Argento 2019, è pronto a continuare il viaggio dell’immaginazione dal vivo, assieme al suo pubblico che potrà farlo con lui dal vero, nei suoi concerti che saranno una esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di rendersi collettiva.

Puntate precedenti del Diario Sonoro (format audiovisivo originale ideato e scritto da Remo Anzovino, senza alcuna finalità commerciale):