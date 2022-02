Pupi Avati riceve il premio Sergio Amidei

"Sono molto felice di ricevere questo importante premio. Sergio Amidei, nella classifica degli sceneggiatori italiani del dopoguerra e non solo, rappresenta probabilmente il numero uno. E il fatto di averlo così tanto apprezzato e conosciuto, rende questo premio ancora più gradito", ha detto il regista Pupi Avati al Kinemax di Gorizia, ricevendo il Premio Opera d'Autore Sergio Amidei 2021.

"Ricordo di aver cenato con lui una volta a casa Tognazzi, seduto al suo fianco. C'erano anche personaggi del calibro di Marco Ferreri, Elio Petri, Mario Monicelli, e a capotavola c'era proprio lui. Questo fa capire quanto era considerato non tanto da me, ma dal mondo del cinema italiano. Quello che diceva Sergio Amidei era la Costituzione", ha concluso Avati.

Annunciato lo scorso luglio in occasione della sessione estiva della 40esima edizione del Premio, il riconoscimento Opera d’Autore 2021 è stato attribuito con la seguente motivazione: “A Pupi Avati, cineasta e scrittore che ha attraversato con i suoi lavori 60 anni di storia cinematografica italiana esprimendosi sempre con grande autonomia artistica e sviluppando un vero e proprio universo personale. Narratore della società italiana, fra tradizione e modernità, tra cultura rurale e urbana, ma anche sperimentatore di generi diversi e grande scopritore di attori. Autore generoso, mai esausto, di opere sempre nuove in termini narrativi e la cui longeva carriera non finirà di stupirci”.

Inizialmente posticipato per gli impegni del regista sul set del nuovo film e successivamente a causa della difficile situazione sanitaria, l’incontro con Avati ha concluso la carrellata di proposte che hanno animato un’edizione intensa svoltasi alla presenza di straordinari protagonisti del mondo del cinema, da Piera Detassis insignita del Premio alla Cultura cinematografica 2021 ad Antonio Pisu vincitore del 40° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” con “Est – Dittatura Last Minute” e Paolo Mereghetti moderatore della presentazione del libro “Il cervello di Carné. Letterario 1939-1943” a cura di Simone Dotto e Andrea Mariani (La nave di Teseo, 2021). Impossibile non citare, inoltre, la parantesi autunnale del Premio Amidei organizzata in collaborazione con “Le Giornate della Luce” di Spilimbergo che ha visto il grande sceneggiatore, drammaturgo, saggista e romanziere Hanif Kureishi vivacizzare un affollato incontro pubblico dedicato al mondo della scrittura cinematografica.

Con Pupi Avati, il Premio Amidei archivia un’altra edizione per prepararsi ad affrontare il denso percorso culturale di avvicinamento al traguardo di Nova Gorica e Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025.

Dedicata interamente a Pupi Avati, la serata è stata strutturata in tre momenti concatenati: alle 18.30 la cerimonia di consegna del Premio alla presenza di Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura e Sviluppo turistico del Comune di Gorizia e di Francesco Donolato, Presidente dell’Associazione culturale Amidei. Poi l’incontro pubblico moderato dal critico cinematografico e giornalista Gian Paolo Polesini in occasione del quale verrà presentato il libro “L'alta fantasia”, il nuovo romanzo di Pupi Avati che consegna al lettore l’opera di tre vite: l’incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura italiana, Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio. Ha chiuso la serata la proiezione di “Lei mi parla ancora”, nostalgico film di Avati ispirato al romanzo autobiografico di Giuseppe Sgarbi che ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d’Argento e 2 candidature a David di Donatello.