Puppet & Design presenta il workshop europeo 'Living Object'

Dal 3 al 7 dicembre 2021 al Teatro Verdi di Gorizia si terrà “Living Object: il tavolo, la sedia, la finestra” il secondo workshop inserito nel variegato percorso del Puppet & Design, progetto europeo capitanato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia e realizzato in collaborazione con Lutkovno con Lutkovno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praga e IED - Istituto Europeo di Design di Madrid.



Il laboratorio, gratuito e rivolto a cittadini europei di qualsiasi età fino ad un massimo di 15 partecipanti, danzatori e non, si svilupperà su un totale di 20 ore e sarà condotto da Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini e Maurizio Camilli del Balletto Civile diretto da Michela Lucenti. Ai lavori, parteciperanno inoltre l’artista visivo Franco Hüller, che ha già collaborato con il CTA per le illustrazioni dello spettacolo “Berta è scappata”, e la fotografa Kaciaryna Pikirenia.





Le giornate di lavoro andranno a proporre un’indagine sulla relazione tra lo spazio corpo, lo spazio che ci circonda e gli oggetti che abitano la nostra vita quotidiana.Partendo dalla certezza che la nostra quotidianità è un costante rapporto di scambio e di interazione con il mondo che ci circonda, ci si interrogherà su come la nostra prospettiva possa cambiare se gli oggetti vengono spostati nello spazio e come cambi il nostro modo di relazionarci ad essi in base al punto di vista da cui li osserviamo: ci siamo mai chiesti se e quando siamo l’azione principale e quando quella secondaria?In questo workshop, prendendo coscienza del fatto che lo spazio che andiamo ad occupare non è mai neutro, attraverso un lavoro fisico si aiuterà il corpo a costruire azioni, risvegliando la consapevolezza necessaria per mettersi in relazione con lo spazio circostante e gli oggetti.Ogni partecipante sarà invitato portare con sé un oggetto di uso quotidiano. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre.