Quando i disegni sono poesia in forma di film

Nonostante le difficoltà, anche quest’anno il Piccolo Festival dell’Animazione, la rassegna dedicata all’illustrazione, organizzata dall’Associazione VivaComix, si farà. Ovviamente, nei modi concessi dalla pandemia, ossia online, perdendo la caratteristica ‘fisica’ di festival ‘diffuso’ che per 12 anni ha toccato diverse località della regione. La 13a edizione proporrà dal 27 dicembre su www.piccolofestivalanimazione.it/wordpress/ oltre 70 corti animati e tanti ospiti che ‘presenzieranno’ attraverso interviste e performance virtuali.

Tra questi lo scrittore Tullio Avoledo, Marino Guarnieri - vincitore di due David di Donatello e un Nastro d’Argento col suo Gatto cenerentola, poi finalista anche agli Oscar, l’eclettica artista Ilenia Biffi, la direttrice dell’Animafest, fanetti, lo storico Carlo Montanaro, la regista Elisabetta Sgarbi, Davide Toffolo e Michele Bernardi, coautori della sigla dell’ultimo Giro d’Italia, Igor Imhoff, Matteo Alemanno e il creatore della sigla di questa edizione, Pierre Bourrigault.

I film sono realizzati da autori provenienti da una scena internazionale sempre più fervida e vivace: maestri autorevoli come Piotr Dumala, Simone Massi, Yamamura Koji, Rastko Ciric, Theodore Ushev, Gianluigi Toccafondo, Michele Bernardi, e molti esordienti.

Oltre alla sezione per adulti Competizione, ritornano AnimaKids e AnimaYoung con i corti giudicati dagli studenti, e VisualΜsic, competizione incentrata sul rapporto tra musica e immagine. Tra le novità, la proiezione de La Linea di Osvaldo Cavandoli per festeggiare i suoi 100 anni e la sezione col tema dell’anno, Poesia e Animazione, oltre a Corti&Animati, dedicato all’animazione italiana.

“Abbiamo bisogno di un po’ di leggerezza - spiega la direttrice artistica del festival, Paola Bristot - e di vedere le cose da punti di vista nuovi, specie in momenti critici come quello attuale. Auguro a tutti di trascorrere il periodo del festival, anche se ancorati nelle nostre navicelle di internauti, con la mente sollecitata dalle immagini, dalle storie racchiuse nei cortometraggi”.