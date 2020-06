Quando tra il pubblico del Teatrone spuntò Lou Reed

Se avrò la fortuna di diventare nonno, racconterò ai nipoti di quando Udine era capitale assoluta della musica live. E ospitava, in una serata pre-estiva, l’anteprima mondiale del nuovo show di un’artista adorata dalla critica Usa, Laurie Anderson, regina della sperimentazione elettronicocameristica, con una hit da classifica negli anni ’80. Ma facciamo un passo indietro. Al pomeriggio di quella serata pre-estiva, quando l’addetto stampa del ‘Giovanni da Udine’ mi chiamò per dirmi, lapidario: “Ramsete è in platea”. Tradotto: La signora Anderson si era portata il marito Lou Reed, il rock & roll animal, uno dei musicisti che hanno segnato una generazione. E che nel lontano ’96 mi aveva entusiasmato sul piazzale del Castello con un concerto generoso (e un saluto dalla Casa della contadinanza, sicuramente rivolto a chi scrive!). Prima che iniziasse Homeland e Laurie

Anderson presentasse la sua invettiva musicale contro la “notte americana” all’era di Bush Jr, la mia attenzione si concentrò su un piccolo capannello di persone a poche file. Afferrato a caso un foglio (il comunicato stampa), mi trovai davanti un signore dal volto giallo-scuro, solcato dalla vita selvaggia, più piccolo di quanto credessi, vestito di nero, che mi guardò (male). “Non vorrei seccare, ma aspetto questo momento dal ‘78”, dissi porgendogli il foglio da firmare. “Ed eccoti qua!”, mi rispose, mollando il broncio. Me ne andai ringraziando, senza dir altro, come una teen-ager al primo concerto di una boy band, senza salutare il chitarrista Mike Rathke al suo fianco. Avrei rivisto Lou Reed a Pordenone tre anni dopo, in un live sublime con i pezzi degli album meno conosciuti. E conservo ancora quell’autografo, sbiadito, e la sensazione che a Udine, allora, tutto era possibile.