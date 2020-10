Mercoledì 21 ottobre, alle ore 11.00, presso il Teatro San Giovanni, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Quarta Stagione del Petit Soleil al Teatro San Giovanni. Il direttore artistico Aldo Vivoda e gli attori della Compagnia illustreranno il cartellone 2020/21, con particolare riferimento agli spettacoli di apertura (in programma il 22 ottobre) e alle nuove produzioni Petit Soleil. La presentazione della Stagione nelle parole di Aldo Vivoda: La complessità del momento non ci impedirà di proporre una stagione come sempre ricca di pluralità e in grado di alternare sul palcoscenico del Teatro San Giovanni, teatro indipendente, i diversi generi di spettacolo, tutti attesi e molto apprezzati dal nostro pubblico. La presentazione pubblica della stagione 2020/21 avverrà il 22 ottobre alle ore 20.30 nell'occasione del Cabaret LINGUACCECONGLIOCCHIALIDASOLE.

Il progetto che presenta il Petit Soleil per la Quinta Stagione del Teatro San Giovanni, come gestori e come Compagnia produttrice di spettacoli, viaggia da una parte nel segno della continuità, rinnovando le collaborazioni con artisti e associazioni culturali in prima linea sul territorio (IMPROVVISAmente, Brutti Personi Production, Metaturisti e altri). Largo spazio sarà riservato ai concerti di giovani musicisti e all’immersione nell’universo shakespeariano (con la mise en Espace del Riccardo II, Co-regia di Aldo Vivoda e Giovanni Boni), mentre il resto della programmazione rimane libero e saranno ospitate nuove compagnie e nuovi singoli regionali e nazionali. Nel 2021 si riprenderanno il Sogno di una notte di mezza estate, cui si affiancheranno incursioni nel teatro moderno e sperimentale (sono già in programma Il malinteso di Albert Camus); ma il teatro San Giovanni si propone nuovi obiettivi, artistici e didattici: rilanciare lo spettacolo dal vivo fatto dai giovani, offrire al pubblico “aperitivi teatrali” con letture a leggio e mises en espace, rafforzare la presenza del teatro ragazzi in cartellone (già comunque importante grazie al lavoro del Teatro Europeo Plautino e della Compagnia La Fa Bu) attraverso rassegne nelle scuole, creare una nuova scuola di teatro indipendente e una nuova varietà di Percorsi e laboratori. Grande novità di quest’anno saranno poi le importanti collaborazioni internazionali, con la con la compagnia Aller-Retour Théâtre di Parigi, che non ha potuto esibirsi l'anno scorso causa Covid.

Il Petit Soleil si impegna a oggi nel portare avanti il suo modo di vivere l’arte e nel dar vita al Teatro San Giovanni, rendendolo un fulcro di condivisione artistica e umana, un luogo semplice e variegato, un posto in cui si vive il gioco serio del teatro e si alimentano la diversità e lo scambio tra discipline, stili e generazioni.