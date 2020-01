Quartet nella Destra Tagliamento

Il 2020 del Circuito ERT inizia nel pordenonese. Due saranno le repliche nella Destra Tagliamento di Quartet, commedia musicale firmata da Ronald Harwood che ha per protagonisti quattro icone del teatro e dello spettacolo: Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni ed Erica Blanc. La pièce, diretta da Patrick Rossi Gastaldi, sarà mercoledì 8 gennaio alle 20.45 al Teatro Verdi di Maniago e giovedì 9 gennaio alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons.



Tre anziani e un tempo famosi cantanti d’opera sono seduti nel giardino d’inverno di una casa di riposo. Rudy intento a leggere note su Wagner, Cecy ad ascoltare musica con il suo portatile e Titta ad argomentare sulla procacità e sul passato alquanto “sbarazzino” della sua collega. Stanno per essere raggiunti da un nuovo arrivo: Giulia. Una grande star del passato lirico con la quale Rudy, una volta, è stato infelicemente sposato. C’è qualche possibilità di ascoltarli cantare di nuovo insieme? Tre dei quattro sono pronti a ricreare il quartetto nel terzo atto del Rigoletto, ma uno non lo è…



La commedia di Harwood è un divertente racconto di un crepuscolo “attivo” nel quale riaffiorano passioni venate di ironica nostalgia. Quartet ha il pregio di saper parlare con delicata ironia del passare del tempo, della terza età, degli acciacchi del corpo e della mente. Un commosso e divertente omaggio alla passione di chi ha dedicato la vita alla musica, alla bellezza e al teatro, che rivela quante gioiose sorprese possa riservare il “limbo” della nostra vita.