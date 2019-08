Quartetto d’archi e pianoforte per il primo martedì d’agosto

Anche in agosto, proseguono i concerti del martedì nella Chiesa di Santa Chiara presso l’Educandato Uccellis, in via Gemona. Infatti, martedì 6 agosto alle ore 20.45, con apertura biglietteria dalle 20, Armonie in Corte propone una serata dedicata alla musica da camera, con l’Apollon Quartet ed Eloisa Cascio. Uno fra i quartetti d’archi più noti della Repubblica Ceca, formato dai violinisti Silvie Hessova e Radek Křižanovský, dal violista Pavel Ciprys e dal violoncellista Pavel Verner, si esibirà nel Quartetto per archi in sol maggiore Op. 77 di F. J. Haydn e nei 5 pezzi per quartetto d’archi di E. Schulhoff, per concludere con la giovane e promettente pianista Eloisa Cascio nel Quintetto per pianoforte n. 2 in la maggiore Op. 81 di A. Dvořák.



Il concerto è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale FVG in collaborazione con Armonie in Corte della Fondazione Luigi Bon. L’intera iniziativa è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, dalla Regione FVG e dal MiBAC, oltre che da Fondazione Friuli, Associazione Progetto Musica, Piano FVG, Generali Italia S.p.A.-Udine Duomo, Glauco Comoretto fotografo, Studio Associato Commercialisti Deriu e Lorenzo Cerneaz Pianoforti.



L’Apollon Quartet, dopo aver studiato con lo Smetana Quartet, ha seguito masterclass con l’Alban Berg Quartet e con il Fine Arts Quartet. Ha vinto importanti concorsi internazionali e lavora con i principali compositori della Repubblica Ceca, sia in campo classico che jazz. Suona regolarmente in prestigiosi festival tra i quali Bruckner Festival, Chamber Music Festival, Contemporary Music Festival, Jazz Festival a Salisburgo. Ha effettuato concerti in Inghilterra, Giappone, Spagna, Belgio, Austria, Turchia, Svezia, Francia. Lavora con la Radio Ceca fin dal 1997 attraverso una serie di programmi dal nome Czech Radio Ensemble. Ha registrato numerosi CD sia di repertorio classico che jazz.



Eloisa Cascio ha conseguito con il massimo dei voti, lode e menzione il diploma e la laurea specialistica in pianoforte presso il Conservatorio di Benevento, diplomandosi inoltre in Clavicembalo, Musica Corale e Direzione di Coro. Ha ottenuto il diploma di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e successivamente la laurea in musica da camera presso il Conservatorio di Napoli. Ha partecipato a masterclass con L. De Fusco, B. Canino, P. Iannone, S. Rambaldi, G. Leonhardt. Ha tenuto concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti d’America, esibendosi in numerosi festival, come Klassische Musik di Salisburgo, Holland Music Session, Piano City Napoli.