Quarto appuntamento con Sentieri Musicali

Sabato 20 novembre l’Ex Convento di San Francesco a Pordenone ospiterà il quarto appuntamento della rassegna Sentieri Musicali dopo le fortunate tappe di Monfalcone, Prata di Pordenone e Portogruaro. Sentieri Musicali è organizzata dalla Rete Cosmus, realtà che unisce le migliori scuole di musica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica.



L’evento di sabato 20 novembre, organizzato in collaborazione con Farandola Associazione Culturale, sarà aperto alle 18.30 dall’esibizione del Duo Damiano Ballarin (clarinetto) e Davide Conte (pianoforte) della Fondazione Luigi Bon di Colugna, che proporranno un programma con musiche di G. Finzi e N. Gade.



A seguire l’Associazione musicale “Bertrando di Aquileia” di S. Giorgio della Richinvelda presenterà il progetto “Vosutis te sachete”, ensemble formato da Vera Bertuzzi, Ariele Bertuzzi, Tosca Colonello, Azzurra Gasparotto, Virginia Soliel Lamonaca, Emma Marchi, Giorgia Marchi, Dalia Trevisanut, Gioele Colussi, Edoardo Fornasier, Sara Mazzocchi, Emma Panigutti e Dea Trevisanut, Michela Franceschina, Keyla Calixto Navarro, Filippo Tonellotto. La grande chiusura della serata sarà affidata al trio d’arpe “Les Fils Rouges”, formato da Giada Dal Cin, Lucia De Antoni, Alice Populin Redivo, dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” di Porcia. Il programma del concerto vedrà musiche di Bach, Saint-Saëns, Mendelssohn, Verdi e Piazzolla.



In occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza", Farandola Associazione Culturale organizza un workshop rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, che si terrà nel corso della mattina di sabato 20 novembre, sempre all’ Ex Convento di S. Francesco a Pordenone. Il laboratorio si intitolerà “La musica dei diritti” e sarà un'occasione per giocare con la musica e la socializzazione. Info e prenotazioni a scrivi@farandola.it oppure al +39 340 0062930.Ultimo appuntamento della rassegna Sentieri Musicali, realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con MUSICAINRETE, sarà domenica 28 novembre al Teatro Bon di Colugna di Tavagnacco (Ud). I concerti di Sentieri Musicali sono a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, scrivendo a info@comus.eu. Tutte le informazioni e il programma completo su www.cosmus.eu .