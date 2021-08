Quattro concerti fra le vie e le pievi di Italia e Austria sulle orme di Vivaldi e Bach

Promuovere una cultura artistica e musicale transfrontaliera e valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico della Valcanale, della Carnia e della Gailtal, alla scoperta di preziose venue per suggestivi eventi culturali. Questi sono gli obiettivi del progetto “In Cammino - Un percorso musicale tra antiche pievi lungo la strada che da Venezia porta a Lipsia, via Vienna e Dresda”, ciclo di concerti e eventi che interesseranno le pievi di Tolmezzo, Socchieve e dei comuni austriaci di Oberdrauburg e Kötschach - Mauthen, per tutto il mese di agosto. Il progetto, organizzato da Coro del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon, l’Associazione Via Iulia Augusta e il Comune di Malborghetto – Valbruna, nasce da un'idea accattivante: immaginare come i manoscritti musicali circuitassero lungo le nostre valli nel primo Settecento, allorquando i grandi musicisti della Serenissima viaggiavano in prima persona verso le corti del nord Europa. Lo stile e il gusto italiano influirono in modo determinante sullo stile dei compositori di area tedesca, lasciando lungo la strada tracce e segni indelebili fino allo scrittorio del grande Johann Sebastian Bach che ne desunse un sunto complessivo di impareggiabile grandezza. La linea, il binario, il solco più definito è senza dubbio il legame tra Antonio Vivaldi e Bach, in un cammino che condurrà alla scoperta delle più belle pievi incastonate tra i nostri monti, luoghi in cui salire a piedi fino al luogo del concerto quasi a voler costruire una partecipazione tra pubblico e compositore nelle rispettive fatiche per arrivare all'esecuzione del concerto e alla scrittura della partitura.



, con la conferenza concerto dal titolo “” di, organista e grande conoscitore della musica di Bach, capace di suonare e improvvisare su qualsiasi pagina del genio tedesco. Durante l’evento questo straordinario musicista ci spiegherà perché, e soprattutto come, Bach abbia copiato e trascritto Vivaldi, interagendo con le domande del pubblico e assecondandolo in ogni richiesta. L’evento, inserito nel calendario di Carniarmonie, è a ingresso gratuito su prenotazione. Info suDoppio appuntamento sarà poi con l’atteso concerto “”, che vedrà una prima proposizione nelle suggestive rovine del castello di Hohenburg, nel comune austriaco di Oberdrauburg,alle 19.00, e una seconda nella splendidaalle 20.30. Il progetto si avventura alla ricerca dei percorsi di viaggio di quel tempo e rende fruibile l’incontro tra la musica del sud e quella del nord Europa grazie al calibro dei musicisti protagonisti:(clavicembalo), lae il giovane violinista barocco. La data dell’11 agosto, in collaborazione l’, è a ingresso libero su prenotazione a info@via-iulia-augusta.at ., è a ingresso gratuito su prenotazione. Info suQuarto appuntamento del calendario, in collaborazione con l’Associazione Via Iulia Augusta, è quello dialle 20.00, nella, detta “”, con il concerto del. Dirige il M°, con solisti e soliste(soprano),(alto),(tenore) e(basso). Le Cantate di Johann Sebastian Bach rappresentano senza dubbio il culmine della storia di questo genere musicale: composizioni vocali a più voci composte da aria, recitativo e corale con accompagnamento strumentale. Ingresso libero su prenotazione a info@via-iulia-augusta.at.