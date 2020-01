Quel genio di Leonardo alla Corte di Osoppo

Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza e molto altro ancora. Leonardo è stato un uomo geniale, probabilmente il più grande rappresentante del Rinascimento italiano. Nella ricorrenza per il cinquecentenario dalla morte del genio vinciano, anche nel cartellone di Anà-Thema Teatro non poteva mancare uno spettacolo su di lui.

Sabato 18 gennaio alle 20.45 al Teatro della Corte di Osoppo, infatti, debutterà in prima assoluta “Quel genio di Leonardo”, una produzione Anà-Thema Teatro per la regia di Luca Ferri che firma uno spettacolo originale ed emozionante per ripercorrere la biografia del maestro.

Dall’infanzia alle sue attività in ambito civile e militare, su come si faccia a diventare “bon pittore”, sul rapporto tra pittura, scienza, scultura e musica, lo spettacolo ripercorre i principali avvenimenti e i più salienti momenti della vita di Leonardo, della sua arte e della sua poetica. Il pubblico salirà su una macchina del tempo immaginaria che lo porterà a conoscere le opere del maestro attraverso parole, dipinti, musica e canzoni. Il protagonista commenterà l'Ultima Cena, accennerà al suo rapporto con la religione, parlerà della Milano dell'epoca e dell'Uomo Vitruviano, affronterà il tema dell'acqua in tutte le sue molteplici forme, risponderà agli attacchi dei nemici passati e presenti, indicherà e spiegherà i moti dell’animo, offrirà profezie sul volo dell’uomo e infine dispenserà sentenze e concederà aforismi su come vivere il mondo d'oggi. Un viaggio lungo un tempo e una vita, quello proposto da Anà-Thema, che non mancherà di stupire il pubblico.

Per consentire al sempre folto pubblico che accorre ad Osoppo di assicurarsi il proprio posto, Anà-Thema consiglia la prenotazione, telefonando allo 04321740499 o al 3453146797, o inviando una email all’indirizzo info@anathemateatro.com.