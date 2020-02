Qui un tempo erano tutte antenne...

Data per morta troppo presto, la radio sta conoscendo una seconda giovinezza, sia come mezzo di informazione che di intrattenimento, grazie anche al web e all’alta definizione del Dab, dopo un periodo di appannamento figlio anche della Legge Mammì, approvata proprio 30 anni fa. Dieci anni prima, il 2 febbraio 1980, aveva iniziato le sue trasmissioni la più longeva delle nostre emittenti, Onde Furlane (vedi a pag.42), figlia diretta della grande stagione delle radio libere partita nel 1975.



Le radio, in seguito, divennero private, quindi network, e ci fu anche chi fece un grande salto partendo proprio da qui. Ma torniamo proprio al 1975, l’anno in cui la parola ‘radio libere’ inizia a farsi sentire anche in Friuli. Tutto nasce, paradossalmente, da una legge dello stato (la 103/75) che aveva ribadito il regime di monopolio statale per le trasmissioni radio-tv, riconfermando e aggiornando la precedente normativa del 1938, liberalizzando però la trasmissione via cavo a carattere locale e lasciando, nelle pieghe legislative, una piccola strada per le radio locali. Il risultato? Nel giro di un paio di anni al massimo, l’intera regione – favorita anche dall’ampio arco montano - è coperta da ripetitori e nascono emittenti locali di paese, cittadine e persino di quartiere.



Difficile sapere chi sia stato il primo in assoluto a trasmettere: c’è chi dice Radio Alfa Nord (a S. Margherita del Gruagno) già nell’inverno 1974, chi Radio Friuli a Udine (partita in anticipo, però via cavo), Canale 49 oppure Radio F, Radio Nord-Nordest, Gorizia Uno, Radio City… “Era un vero Far West – racconta Mauro Missana, la voce più nota e longeva dell’etere friulano, oggi direttore responsabile di Onde Furlane – Un’epopea che nessuno ha ancora raccontato bene. Fondamentalmente, è stata una palestra per tantissimi, diventati personaggi per un breve periodo o professionisti: una possibilità di far uscire la creatività dei friulani in un momento in cui pensavi di essere fuori dal mondo”.



“Io – racconta ancora Missana - ho iniziato a 14 anni, nel ’75, dopo aver sentito a scuola di queste nuove radio private: non ricordo neanche l’emittente, ma nel giro di un anno o due avevo già fatto trasmissioni per Radio Rinascita Friuli Centrale, R.A.N., Radio Quattro News, Radio Mare... Poi è arrivata una lunga collaborazione con Radio Capodistria, ma siamo già nel passato prossimo”. Quello remoto è legato a una diffusione davvero a tappeto a metà anni ’70, aumentata nel post-terremoto: si potevano trovare 4 emittenti nella sola Tolmezzo (compresa la storica Studio Nord) e altrettante a Fagagna, persino in centri minori come Priuso o Nespoledo. Radio legate alla stagione estiva di Grado e Lignano, quelle politicizzate e quelle religiose ,come Radio Mortegliano e Radio Presenza, quelle legate alle discoteche come lo Scarpandibus di Codroipo, per non tacere delle tre Radio F, o di Rdf, poi diventata anche Tv.



Alcune sparirono nel nulla, come i loro proprietari, altre furono fondate da imprenditori provenienti dall’estero e c’è pure chi iniziò a trasmettere da casa propria (Radio Fantasy), anzi, si dice dalla camera. Prima che la Legge Mammì con la redistribuzione delle frequenze facesse iniziare un certo declino numerico dell’emittenza locale (oltre all’arrivo massiccio di capitali veneti e milanesi), si registra però il caso di Tir Radio 80, partita da Gorizia, legata alla popolarità delle discoteche, anima delle feste di paese col nuovo marchio Tirradio. E quello ancor più noto di Italia Network, il primo franchising radiofonico, nato proprio in regione e oggi presente con una piccola percentuale di friulanità residua in un’emittente nazionale come Virgin Radio.



Gran parte del merito di questa operazione, che sveliamo in maniera approfondita nell’articolo a lato, è di un’altra voce storica della radiofonia friulana, Alberto Zeppieri. Le sue trasmissioni Non spegnete la radio, abbiamo famiglia, con Daniele Stolfo (alias Dino Conta) e La compagnia combina-guai sono state forse l’ispirazione per molti programmi famosi di oggi. In quegli anni i personaggi abbondavano: dall’Ufone di Scarpandibus a Giorgio Occhiblu, primo caso di star ‘rubata’ da una radio all’altra,da Beppe Coppola a Cindy & Patty. Erano i tempi in cui i jingle delle emittenti, come Alfa Nord, erano dei tormentoni così famosi da essere cantati anche per strada. Quasi come oggi...