Quo Vadis, Aida?, la tragedia di Srebrenica raccontata al cinema

Lunedì 29 novembre negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Quo Vadis, Aida?, il film diretto da Jasmila Zbanic che racconta i tragici eventi di Srebrenica del 1995. La regista di Sarajevo, già premiata con l’Orso d’Oro alla Berlinale nel 2006 con la sua opera prima Il segreto di Esma, racconta una tragedia collettiva attraverso la storia di una donna che tenta l’impossibile per salvare la sua famiglia. Il film, candidato all’Oscar come Miglior film internazionale, nominato ai Golden Globe come Miglior film in lingua straniera e per la Miglior regia e candidato a 2 premi Bafta, sarà distribuito da Academy Two in partnership con Lucky Red.



Le multisale del Fvg appartenenti al Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. sono Fiume Veneto e Villesse.