Rêveries, omaggio ai compositori del Novecento

Sarà una dedica appassionata al repertorio musicale del Novecento il concerto Rêveries, in programma mercoledì 18 maggio, nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste (via Ghega 12) per il cartellone primavera – estate dei Concerti del Tartini: sipario alle 20.30 sul noto Duo composto dal contrabbassista Stefano Sciascia e dal pianista David Giovanni Leonardi, con la partecipazione della strumentista alla viola. Il programma alternerà pagine di Jules Massenet, Ernest Bloch, Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Ezra Jenkinson, Pasquale Mario Costa, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Dmitrij Šostakovič, per offrire sequenze sonore evocative, in un caleidoscopio di emozioni musicali. Il cartellone dei Concerti del Tartini è curato dal responsabile di produzione Andrea Amendola con il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano. L’ingresso al concerto è libero su prenotazione e fino ad esaurimento posti, info tel 040.6724911. Dettagli conts.it Nel corso della serata scorreranno gli eleganti, inconfondibili dettagli di stile di tanti compositori amati del Novecento: echeggeranno la romanza operistica e da camera, la canzone, l’Abumblatt e il Charakterstück strumentali.

Stefano Sciascia, docente di Contrabbasso al Conservatorio Tartini, suona un Ccntrabbasso Ruggeri del 1700. Inizia lo studio del contrabbasso all'età di sedici anni. Molto presto comincia a collaborare con le orchestre della Rai di Torino, con i Solisti Veneti di Claudio Scimone, con l'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, con le quali suona nelle maggiori capitali europee e del mondo. Contemporaneamente si dedica alla ricerca di nuova musica trascrivendola per contrabbasso, alimentando cosi il repertorio solistico per il suo strumento. Ha registrato numerosi CD per le case discografiche Rivo Alto di Venezia e la King Records Japan di Tokyo. Dal giugno 2001 è invitato alle Conventions organizzate dalla I.S.B. (International Society of Bassist) U.S.A.: Butler University-Indianapolis - 2001, Richmond University Virginia - 2003, Western Michigan University Kalamazoo - 2005, Oklahoma City University - 2007, Penn State University Philadelphia - 2009, San Francisco University - 2011.. Ha tenuto masterclasses a varie latitudini internazionali e ha pubblicato musica inedita per Ludwin Music U.S.A. Il suo ultimo lavoro discografico e "Soli Deo Gloria", un CD per Contrabbasso Solo con Suite e Partite di J. S. Bach. Ha composto la colonna sonora del pluripremiato film "Across the River" di Lorenzo Bianchini proiettato in anteprima al Festival di Taormina nel giugno del 2013.

David Giovanni Leonardi, udinese classe 1966, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Udine e laureato in Musicologia alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, è titolare di cattedra di Storia della Musica presso il Conservatorio Tomadini di Udine. Svolge attività di pianista nel settore cameristico vocale e strumentale e ha partecipato alla produzione e registrazione di dieci Compact Disc, cinque dei quali in duo con il contrabbassista Stefano Sciascia. Dal 1996 svolge il ruolo di pianista accompagnatore ufficiale del Concorso Internazionale di Canto da Camera “C.A. Seghizzi” di Gorizia. Si dedica all’approfondimento del Novecento musicale friulano, cura catalogazioni, edizioni critiche ed ha pubblicato contributi musicologici Piu volte membro di giuria in concorsi di esecuzione strumentale e vocale e di composizione, collabora a livello pianistico e di consulenza musicologica con i piu noti assiemi orchestrali e corali della regione Friuli Venezia Giulia e con le case discografiche Bongiovanni, Nota, Real Sound, Rivo Alto e Stradivarius.

Laura Menegozzo consegue il diploma di viola a pieni voti presso il Conservatorio Statale di Musica di Bologna nel 1995. Si perfeziona con Y. Bashmet, J. Levitz. Si specializza in quartetto e musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, l’Accademia Chigiana di Siena. Ha suonato, con le maggiori istituzioni lirico sinfoniche italiane tra cui l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia a Roma e la Rai di Torino, l’Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, dove attualmente suona stabilmente. Ha conseguito il secondo premio (primo non assegnato) al Concorso Internazionale di Stresa (1995) il Diploma di Merito e due borse di studio assegnatele dal M. Y. Bashmet nell’ambito dei corsi estivi dell’Accademia Chigiana di Siena. Ha suonato da solista al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia e in varie formazioni da camera ha tenuto concerti in Italia e all’estero. Nel maggio 2013 esce il suo primo CD “Colori e Suoni del Novecento” con musiche per viola sola. Con Elif Canbazoğlu mezzosoprano e Hiromi Arai al pianoforte ha recentemente inciso il CD Le son du cor su testi dei maggiori poeti dell’ ‘800 e ‘900. I CD sono stati trasmessi da Radio 3 – Primo Movimento- e sono stati accolti favorevolmente dalla critica italiana ed estera. Laura Menegozzo suona una viola Carlo Giuseppe Testore 1699.