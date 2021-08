Giovedì 26 agosto al Parco del Castello di Torre, alle ore 20.45 Bruna Braidotti sarà in scena con lo spettacolo Racconti di una città industriale di cui è anche autrice e regista, accompagnata alla fisarmonica da Nicola MIlan, per la consulenza storica di Giulio Ferretti. La storia di Pordenone, una città e un territorio abitato da genti dal dna fluviale, fattivo ed operoso, si sviluppa partendo dai primordi per arrivare ai giorni nostri, con lo scopo di raccontare il miracolo economico della nostra provincia, che ha visto una crescita ininterrotta fin dal medioevo.



Dal secolo scorso, lo sviluppo di una crescita accelerata, ha portato Pordenone e il suo hinterland ad essere definita la Manchester d’italia; il boom economico ha visto la città, con la sua grande industria di elettrodomestici, diventare la locomotiva economica del Friuli ed essere poi riconosciuta come capoluogo di provincia.



Bruna Braidotti, traccia un percorso ironico e puntuale per ricordare le potenzialità creative ancora esistenti nel nostro territorio in questi tempi di crisi: dagli opifici veneziani ai cotonifici, alle piccole attività industriali, sono molte le realtà che hanno continuato a crescere, superando di volta in volta le difficoltà portate dalle guerre mondiali prima, dalle conseguenze del boom economico poi, e infine dal declino che questo angolo di Nordest sta subendo ormai da più di un decennio. Lo spettacolo scorre le fasi di una storia che ci appartiene, per capire di più chi siamo ora: una storia a volte entusiasmante, a volte difficile e turbolenta, a volte disarmante, dai risvolti anche divertenti e grotteschi.



Lo spettacolo è anche un’anticipazione del ricco programma della Scena delle donne che da settembre animerà Pordenone e provincia con diversi appuntamenti.Prenotazioni online dal sito www.compagniadiartiemestieri.it/biglietteria, al botteghino a Torre oppure scrivere a info@compagniadiartiemestieri.it. Tel. 0434 40115 - 3400718557