Radio Onde Furlane omaggia George Brassens

Il 22 ottobre 1921 a Sète, nel sud della Francia, nasceva Georges Brassens. A cent'anni dalla sua nascita e a quaranta dalla sua morte, il 29 ottobre 1981 a Saint-Gély-du-Fesc, sempre in Occitania, Radio Onde Furlane rende omaggio al grande cantautore francese con una serie di iniziative.



Cantante, autore, scrittore, attore, anarchico e anticonformista, Brassens è universalmente riconosciuto come un “maestro” per il suo talento, per la sua personalità e per le sue opere, che hanno segnato un'epoca e hanno ispirato diverse generazioni di musicisti, in tutto il mondo. I suoi testi, le sue canzoni, la sua vita e soprattutto la loro rilevanza planetaria sono l'oggetto di un audiodocumentario in cinque puntate, 1oo Brassens, curato da Paolo Cantarutti, Toni Zogno e Francesca Valente e realizzato con il contributo di studiosi come Mirella Conenna, Giulia D'Andrea, Antonello Lotronto, Laila Del Fabbro e con l'intervento di cantautori che si sono cimentati con i testi di Brassens, traducendoli in italiano, come Fausto Amodei, Beppe Chierici, Alberto Patrucco, Alessio Lega, o in dialetto, come ha fatto il triestino Alessandro Benni Parlante, oppure in altre lingue, a partire dal friulano.



Proprio a questo riguardo sarà raccolta la testimonianza di Flavio Gonano e sarà celebrato un altro anniversario “rotondo”: il venetennale dell'uscita di “Jerbata”, libro-disco pubblicato nel 2001 con tredici canzoni splendidamente tradotte da Giorgio Ferigo e interpretate dal Povolâr Ensemble.(90 Mhz per la maggior parte del Friuli, 90.200 Mhz per la maggior parte della Carnia e in streaming agli indirizzi web www.radioondefurlane.eu e ondefurlane.eu/player) proprio il 22 ottobre alle ore 15, con la partecipazione di, professoressa di linguistica francese all'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, studiosa di paremiologia, traduttologia e semiologia della canzone d’autore, autrice di numerose pubblicazioni e insignita, tra l'altro, del Prix Mémoire Georges Brassens 2020. L'intera serie sarà trasmessa nel corso del mese di novembre.L'omaggio a Brassens sulla “radio libare dai furlans” continua anche la prossima settimana, con una, trasmissione quindicinale dedicata a lingue, musiche, minoranze e nazioni senza stato, curata e condotta da, che per l'occasione presenterà una selezione delle interpretazioni del repertorio di Brassens in alcune lingue minorizzate, come occitano, catalano, basco, bretone e amazigh, ad opera di artisti quali Claudi Martì, Zine, Josep Maria Espinàs, Anje Duhalde, Yvon Etienne e Idir. La trasmissione è programmata, in modulazione di frequenza e in streaming,alle 11,alle 13 ealle 13.30.Il tutto sarà anche disponibile in podcast negli spazi Spreaker, Deezer e Spotify di Radio Onde Furlane. Altre informazioni al riguardo sono disponibili in rete, anche sulla pagina Facebook dell'emittente: