Radio Zastava: insetti in volo tra i generi

Non sono ‘solo’ una band, ma un collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etno-balcanico. Attivi dal 2005 e nati nella multiculturale Gorizia, gli otto musicisti con un mix di origini italiane, friulane, slovene, austriache e bosniache-serbe hanno suonato in tutta Europa, nei grandi festival e persino in quello di Guča, il più grande al mondo dedicato alle brass band di stampo balcanico. Nel 2014 sono stati scelti come supporter per il tour della reunion europea di Emir Kusturica e Goran Bregović, nel 2015 hanno aperto la cerimonia funebre per la regina del circo Moira Orfei (!) e le loro musiche sono presenti in diversi film. Sabato 16 i Radio Zastava pubblicano il loro terzo album Insetti, che sarà presentato allo Yardie di Pradamano lo stesso giorno come anteprima del tour 2020.

Partiti dallo studio ortodosso dei linguaggi musicali balcanici, spesso ingiustamente incasellati nel genere Balkan-World Music, nel nuovo album alternano tra elettronica, improvvisazione collettiva e un potente muro di suono di ottoni lontano dai cliché di ‘zingari felici’. Liberi, anarchici e dissacratori, come il ‘concept’ che si lega a una visione apocalittica contenuta nel titolo: quella di un mondo divorato dagli insetti e di “un futuro già scritto nell’evidenza di un’umanità parassita e priva di speranza”. Onirici, eclettici, irriverenti, i Radio Zastava hanno inciso dieci brani in un’unica sessione live, volando tra i generi (dal kraut-rock all’elettrofunk), concedendosi pure citazioni colte, come la Gnossienne n°1 di Eric Satie. I titoli pagano pegno con ironia al kitsch dei paesi slavi, da Romaniamia a Wienerschnitzel Paranoia, mentre le musiche volano in tutte le direzioni (dall’apertura di Neurosljiva alle conclusive Krastavac e Ludi Partizan), mescolando il possibile e l’impossibile.