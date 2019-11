Ragazzi a teatro con I tre moschettieri

Per l’inaugurazione ufficiale bisognerà attendere giovedì 7 novembre alle 20.45, quando Ale e Franz porteranno sul palco Romeo&Giulietta. Nati sotto contraria stella. Ma la stagione artistica 2019/2020 del Teatro Verdi di Gorizia avrà un antefatto domenica 3: alle 16 ci sarà infatti il primo appuntamento con Verdi Young Pomeridiane, il percorso pensato per le famiglie e gli spettatori più piccoli.

Fantateatro proporrà I tre moschettieri, il romanzo d’avventura di Alexandre Dumas padre, in una versione dinamica, impreziosita da videoproiezioni animate e da duelli di fioretto, ideale per gli spettatori dai quattro anni in su. Fino a sabato 2 novembre abbonamenti e tagliandi saranno in vendita nella biglietteria del Verdi, in via Garibaldi 2/a (tel. 0481/383601) da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domenica 3 novembre la biglietteria sarà operativa dalle 15 a inizio spettacolo. Invece da lunedì 4 novembre aprirà il Botteghino del Teatro, in Corso Italia (tel. 0481/383602), da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30, sempre con chiusura nei festivi.

I tre moschettieri porteranno il pubblico nella Francia del XVII secolo, governata da Re Luigi XIII, con D’Artagnan giunge a Parigi risoluto a diventare un moschettiere. Durante il suo cammino verso la città incontra casualmente Athos, Portos e Aramis, che decidono di sfidarlo a duello. Sul luogo stabilito per l’incontro, le guardie del cardinale Richelieu, in forza di un editto reale che proibisce di effettuare duelli, minacciano di arrestarli. Tuttavia D’Artagnan e i tre moschettieri si oppongono: il giovane guascone dimostra la sua abilità con la spada e la vittoria suggella l’amicizia dei quattro protagonisti. Nel frattempo, il cardinale Richelieu, con l’ausilio della perfida Milady e del capo delle guardie Rocheford, cerca di tendere un tranello nei confronti di Re Luigi: è sua intenzione instillare nel sovrano dei dubbi riguardo sua moglie Anna. Intanto la regina, con l’aiuto di Costanza, la sua guardarobiera, e i tre moschettieri vuole opporsi alle trame del cardinale.

Intanto gli abbonamenti alla stagione artistica 2019/2020 hanno raggiunto quota 1.745, a fronte di un totale di 1.456 abbonamenti complessivi sottoscritti per la stagione 2018/2019. Un dato che conferma l’apprezzamento per il cartellone preparato dal direttore artistico, Walter Mramor, e che premia le scelte fatte dal Comune puntando su un’ampia gamma di pacchetti tra cui scegliere e sul mantenimento dei prezzi concorrenziali.

A fronte del grandissimo successo della Prosa, il direttore artistico, Walter Mramor, commenta: “Mi fa piacere apprendere che la Prosa sta proseguendo sul trend positivo avviato già da qualche anno, trainata da spettacoli di qualità e nomi di spicco della scena italiana. Il mio invito al pubblico è quello di incuriosirsi alle proposte contemporanee inserite nella sezione Off: una selezione del meglio della nuova scena italiana che sono certo conquisterà anche i più scettici. E infine, da tenere d’occhio, per le famiglie, il nuovo abbonamento Musical Family: un’offerta originale e affascinante per avvicinare al teatro le nuove generazioni”.

Entusiasta il sindaco, Rodolfo Ziberna: “Il superamento dei grandissimi risultati della scorsa stagione è senza dubbio merito del cartellone preparato dal direttore artistico, con artisti e compagnie prestigiosi, insieme alla scelta del Comune di mantenere i prezzi invariati e di offrire una vasta gamma di tipologie di abbonamento, in grado di soddisfare tutte le esigenze del pubblico”. Altrettanto soddisfatto l’assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti: “Ogni appuntamento di questo cartellone è di altissima qualità e merita di essere vissuto e partecipato pienamente dagli spettatori. Una stagione che sarà emozionante, coinvolgente, divertente e ricca di spunti di riflessione, grazie alla partecipazione di grandi nomi e compagnie prestigiose”.

Il cartellone conta 38 appuntamenti, di cui: otto spettacoli di Prosa, sei di Musica e Balletto, otto nel cartellone Eventi, di cui due Eventi Arte, due Eventi Musical, due Eventi Musical Family show e due Eventi Smile, quattro del percorso Verdi Off, quattro di quello Young, di cui un matinée per le scuole e tre pomeridiane per le famiglie. A questo si aggiunge un progetto speciale comprendente otto recite della visita guidata teatralizzata Viaggio nella scatola magica. Tra i grandi protagonisti della stagione artistica ci saranno Ale e Franz, Luca Argentero, Alessio Boni, Serra Yilmaz, Alessandro Preziosi, Pif, Francesco Piccolo, Ettore Bassi, Simona Cavallari, Anna Maria Guarneri, Giulia Lazzarini, Antonio Catania, Paola Quattrini, Uto Ughi, Andrea Griminelli, Glenn Miller Orchestra, Matthew Lee, Ivan Bessonov, Compagnie Hervé Koubi, Marco Goldin, Vittorio Sgarbi, I Legnanesi, gli Oblivion, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero.