Rai 4 mediapartner del Feff 22

Prosegue la pluriennale partnership tra Rai 4 e il Far East Film Festival di Udine, vetrina di respiro europeo sul cinema proveniente dall’Estremo Oriente giunta quest’anno alla 22esima edizione. Quest’anno l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha costretto a un rinvio forzato della tradizionale collocazione primaverile: il Feff si svolgerà dal 26 giugno al 4 luglio in una forma sperimentale online. Saranno proposti 46 nuovi titoli provenienti da Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Giappone, Filippine, Indonesia e Malesia a cui si potrà accedere, previo accredito, su una piattaforma di streaming. Rai4 racconterà il quotidiano del Festival sui propri canali social e con uno speciale del magazine “Wonderland”.

Martedì 23 giugno, in seconda serata, Wonderland condurrà gli spettatori in un’edizione che prevede, tra i 46 nuovi titoli: quattro anteprime mondiali, 12 internazionali, 10 europee e 17 italiane. Wonderland ripercorrerà l’ampio programma del Festival con anticipazioni e contenuti originali creati appositamente per Rai 4. Il lavoro di Wonderland sarà affiancato da una campagna sui social del canale, che precede e accompagna il Festival per tutta la sua durata, con una serie di informazioni e contributi sugli autori e sui film in programma.

La partnership consente anche di anticipare e comunicare il lancio di una ricca programmazione autunnale di Rai 4 dedicata al prodotto asiatico. Con la bella sigla grafica che Direzione Creativa realizza ad hoc tutti gli anni, insignita di numerosi premi di categoria nelle precedenti edizioni, sarà proposta una ampia offerta di prime visioni free e prime visioni assolute di opere dalla Cina e dalla Corea del Sud. Da segnalare in particolare il ritorno, in prima serata, della Saga “Ip Man” arricchita del terzo capitolo, mai trasmesso sul canale, e di uno spin-off in prima visione assoluta, “Master Z: The Ip Man Legacy”.

Sempre in prima serata e in prima visione, il ciclo proseguirà con la serie d’azione “Warrior”. Anche nel day time di Rai4 riecheggerà l’oriente con la prima stagione in prima visione assoluta della serie epic-fantasy di produzione cinese, “Tribes and Empires: Storm of Prophecy”.