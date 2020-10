Rainbow of Magic Harps in concerto per bambini e bambine con Piccolipalchi

Il suono sospeso e magico di sette arpe, accompagnato dalla voce di Ester Pavlic, è il protagonista del concerto dell’ensemble Rainbow of Magic Harps, in programma domenica 25 ottobre, alle ore 17.00 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Dopo la pausa estiva e nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, riparte dunque anche a San Vito la programmazione Piccolipalchi, la rassegna dell’ERT per bambini, bambine e le loro famiglie.



In programma arie tradizionali irlandesi, danze sudamericane e brani tratti dalle più celebri colonne sonore, comprese quelle preferite dai più piccoli come “La Bella e la Bestia”. Un concerto capace di creare un’atmosfera magica, rivolto in particolar modo a bambini e bambine (con le loro famiglie) a partire dai 5 anni che, ancor più degli adulti, sanno immergersi nelle fatate vibrazioni di questo straordinario e antico strumento musicale.



Lo spettacolo ha durata di 50 minuti, la prenotazione è consigliata al numero 0432 224211, via email a prenotazioni@ertfvg.it oppure contattando l’Ufficio IAT di San Vito (t. 0434 80251). La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli. Ben quattro gli appuntamenti in programma a San Vito al Tagliamento: dopo La dinamica del controvento e il concerto del Rainbow of Magic Harps, le prossime date sono sabato 14 novembre, alle ore 16.15 e alle ore 17.30 con LIBRA Imparare a volare con ali di legno (per bambini dai 12 ai 36 mesi) e gran finale domenica 22 novembre, ore 17.00 con la pianista Agnese Toniutti in OPEN CAGE. Piano preparato per bimbi e bimbe dai 6 anni in su. L’intero cartellone 2020/2021 è consultabile nella sezione “Piccolipalchi” del sito www.ertfvg.it.