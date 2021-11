Ramin Bahrami inaugura la Stagione numero cento degli Amici della Musica di Udine

E’ una delle dieci Associazioni Musicali più longeve d’Italia. Con un giustificato orgoglio per l’imminente traguardo secolare, l’Associazione Amici della Musica di Udine è pronta a celebrare i 100 anni di vita e la serata inaugurale della nuova stagione è quantomai attesa. Alle ore 19.22 (a ricalcare l’anno 1922) di mercoledì 10 novembre si apre quindi il sipario sul centesimo cartellone e il Palamostre accoglie una star del pianismo mondiale: l’iraniano Ramin Bahrami. Per il “Concerto della rinascita” risuoneranno in sala le note di grandi autori, a cominciare da Johann Sebastian Bach, del quale Bahrami è attualmente considerato il più interessante interprete al mondo.



Dopo il “Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992”, il programma prevede la Fantasia in re minore KV 397 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’Improptu n. 4 in fa minore op. 142, lo Scherzo n. 1 op. 20 in si minore di Frederick Chopin e la Suite in si bemolle maggiore HWV 434 di Georg Friedrich Haendel, per concludere con le Variazioni e Fuga su un tema di Haendel firmate da Johannes Brahms.



Per festeggiare l’apertura della stagione,. I primi 100 abbonati riceveranno invece il volume dei 100 anni degli Amici della Musica. La rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e di Regione FVG, Comune di Udine, Civici Musei, Fondazione Friuli e Università, in sinergia con ERT, Società Filologica Friulana, Fondazione Renati, Club per l’Unesco di Udine e il contributo di Banca di Udine, Maico e Nord Group.Gli abbonamenti ai dieci concerti in cartellone si possono sottoscrivere sul circuito Vivaticket, oppure dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30 presso il box office del Teatro Palamostre, o direttamente mercoledì 10 al concerto di apertura (info e prenotazioni telefoniche allo 0432.506925), ultimo giorno valido per l’acquisto della tessera. Programma completo sul sito www.amicimusica.ud.it.