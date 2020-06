Raphael Gualazzi, Raiz degli Almamegretta e Angiolino per Villa Manin Estate

Villa Manin Estate 2020 inizia domani, sabato 27 giugno, e sarà una tra le prime rassegne in Italia a ripartire. Sarà una nuova stagione all’insegna degli spettacoli del vivo nel Parco di Villa Manin a Codroipo, inserito lo scorso anno tra i dieci parchi più belli d’Italia (in finale al “Parco più bello” patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Ministero dell’Ambiente).



Con l’obiettivo di far scoprire e riscoprire il patrimonio storico-architettonico della residenza dogale e il patrimonio naturalistico del Parco di Villa Manin, la rassegna friulana ideata dall’ERPAC (Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale ha allestito un ricco programma con più di 20 appuntamenti tra musica, teatro e attività per più piccoli (figure nel parco e caccia alla favola), pensati per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro attraverso la cultura.



PROGRAMMA COMPLETO VILLA MANIN ESTATE 2020

“Non è stato e non sarà facile – ammettono gli organizzatori – ci sono tante nuove norme di sicurezza che regolamentano gli spettacoli del vivo, però ci siamo adoperati sin da subito per applicarle tutte e grazie alla collaborazione del nostro staff e del nostro pubblico proviamo a vivere una nuova bellissima esperienza collettiva”.con i concerti di, in programma alle ore 18:00 di(posti esauriti), e dialle ore 18:00 di(ultimi posti disponibili). Domani ricomincerà anche l’attività espositiva con una mostra dedicata ad, straordinario, un caso speciale e unico a livello nazionale per l’energia creativa e la passione sottese alla realizzazione di queste opere che rappresentano unPadrone del ritmo, visionario in testi ironici e introspettivi,, confermando ancora una volta la qualità musicale, l’eclettismo, la forza interpretativa e l’eccezionale virtuosismo che lo hanno portato ad oltrepassare i confini italiani, arrivando a conquistare le vaste platee internazionali. Suonerà e canterà alcuni suoi grandi successi, rivisiterà dei brani jazz/blues internazionali a lui molto cari e presenterà live alcuni brani del nuovo album “Ho un piano”, uscito poco prima del lockdown e anticipato dal singolo “Carioca”, in gara al Festival di Sanremo.Quello di, il cantante storico degliche negli ha collaborato anche con, sarà un viaggio potente e raffinato al tempo stesso: l’universo sonoro della sua voce si intreccerà alle corde della chitarra di, per scivolare come rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine tra cantighe sefardite, canzone napoletana, tango, ritmi nordafricani e mediorientali, lingue e linguaggi che si inseguono, una "democrazia del pentagramma", il mediterraneo come una realtà panregionale, senza frontiere.: sul sito ufficialesono disponibili tutte le informazioni riguardo le modalità di accesso e le regole comportamentali da seguire. Dalle ore 10:00 di domani, sabato 27 giugno, saranno attive le prenotazioni per i concerti di(11 luglio), dei(12 luglio), di(18 luglio), dei(19 luglio), per lo spettacolo di, le tre letture sceniche per tre scrittori originari del Medio Friuli () che hanno raccontato il nostro territorio con sguardo puro, poetico e unico.Sabato 27 giugno (ore 18.00):Domenica 28 giugno (ore 18.00):Sabato 4 luglio (ore 18:00):Domenica 5 luglio (ore 18:00):Sabato 11 luglio (ore 18:00):Domenica 12 luglio (ore 18:00):Sabato 18 luglio (ore 18:00):Domenica 19 luglio (ore 18:00):Domenica 9 agosto (ore 5:30): concerto all’albaSabato 25 luglio (ore 18.00):di Elio Bartolini. Con Marianna Fernetich, Lucia Messina, Giulia Pes, Marta Riservato, Massimo Somaglino. Musiche: Massimo De Mattia, Romano TodescoDomenica 26 luglio (ore 18.00):Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio ScruzziSabato 1 agosto (ore 18.00):di Amedeo Giacomini. Con Fabiano Fantini (voce narrante), Luigina Tusini (azione pittorica), Glauco Venier (pianoforte)Sabato 8 agosto (ore 18.00):di Franco Marchetta. Con Hassam Bambore, Giuliano Bonanni, Giorgia Marchetta, Massimo Somaglino.(a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure)Giovedì 2 luglio (ore 18:00):Giovedì 9 luglio (ore 18:00):Giovedì 16 luglio (ore 18:00):Giovedì 23 luglio (ore 18:00):Giovedì 30 luglio (ore 18:00):Giovedì 6 agosto (ore 18:00):(a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure)Venerdì 10 luglio (ore 18:00), Sabato 11 luglio (ore 10:30) e Domenica 12 luglio (ore 10:30)Venerdì 17 luglio (ore 18:00), Sabato 18 luglio (ore 10:30) e Domenica 19 luglio (ore 10:30): Villa Manin – tel. (+39) 0432 801210 – www.villamanin.it – info@villamanin.it