Rassegna cinematografica per le Feste di Natale dedicata alle famiglie

Ritorna la rassegna cinematografica per le feste di Natale dedicata a tutta la famiglia che ci terrà compagnia al Teatro Comunale di Cormons fino all’Epifania.



Le proiezioni del primo film sono fissate per domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 dicembre alle 18, con il film Disney ‘Encanto’ diretto da Byron Howard e Jared Bush insieme alla co-regista Charise Castro Smith. La storia: In alto nelle montagne della Colombia c'è un luogo incantato chiamato Encanto. Qui, in una casa magica, vive la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno capacità fantastiche.



Mercoledì 29 e giovedì 30, con inizio alle 20, sarà proposto ‘Una famiglia mostruosa’ film diretto da Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale Petrolo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Pippo Franco, Sara Ciocca. La storia: sul punto di diventare genitori, Adalberto presenta Luna, la fidanzata, alla sua strana famiglia. Si rivelano dei parenti mostruosi nel vero senso della parola, con la madre che è una strega, il padre un vampiro, la nonna un fantasma e lo zio zombie.



Nelle giornate di domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 gennaio 2022, con inizio alle 18, sarà proiettato ‘Spiderman no way home’ diretto da Jon Watts con Tom Holland e Zendaya. La storia: l'identità dell'Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l'Uomo Ragno.Chiuderà la rassegna, giovedì 6 gennaio, alle 18, ‘Sing 2 – Sempre più forte’ diretto da Garth Jennings’. La storia: dopo aver trasformato il New Moon Theatre in luogo di successo, Buster desidera ottenere un palcoscenico ancora più grande. Per questo punta decisamente al Crystal Tower Theatre di Redshore City, ma conquistarlo non sarà affatto semplice. Prodotto da Illumination Entertainment e distribuito da Universal Pictures, è il sequel del film del 2016 Sing.