Rassegna di Teatro per bambini e ragazzi a Cividale

Ritorna la sempre apprezzata rassegna di teatro per bambini che quest’anno arriva alla sua ventunesima edizione. Il Teatro Adelaide Ristori, crocevia culturale sempre più attivo, diventa palcoscenico per quattro spettacoli a forma di bambino, ma pensati per il divertimento di tutta la famiglia.

Gli spettacoli verranno rappresentati al Teatro Adelaide Ristori per quattro domeniche a partire dal 19 gennaio, con inizio alle ore 16.

“Il Teatro è un luogo formativo importante per l’educazione dei bambini – afferma l’assessore alla cultura Angela Zappulla – perché oltre a rappresentare uno spazio di aggregazione e di condivisione con gli altri, l’esperienza teatrale, anche se solo da spettatore, promuove un corretto sviluppo emotivo ed empatico e la formazione di un senso estetico. La continuità di questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione, va a riaffermare l’importanza dello spazio teatrale offrendo allo stesso tempo l’occasione per una domenica di sano divertimento”.

Qui di seguito il programma della rassegna:



Domenica 19 Gennaio 2020

Teatro della Sete di Udine DIAVOLI E FIORI

di e con Michele Polo

Diavoli e fiori è la storia di Pantalone, vecchio padrone benestante, del suo cane Alvise e del suo servo attaccabrighe Arlecchino che ci portano in una vicenda della commedia dell’arte, riadattata ai tempi e all’ambientazione dei nostri giorni. Pantalone corteggia Colombina, una fanciulla bellissima che non si lascia corteggiare, malgrado l’ingenuo e la discreta capacità oratoria del facoltoso Pantalone, il quale le canta pure un rap d’amore quando la corteggia. Colombina, innamorata di Arlecchino, non contraccambia Pantalone - la storia si intreccia ancora di più quando si vede spuntare il Diavolo che trascina via Arlecchino.



Domenica 26 Gennaio 2020

Cta di Gorizia PIUME

Un piccolo spettacolo ispirato ad alcune favole della tradizione classica (Esopo, Fedro, Orazio), e costruito come un gioco di parole e musica su un tappeto di cuscini.Intorno a uno stagno dall’acqua fresca e trasparente si raccolgono a bere, a cercar compagnia, o solo a chiacchierare un po’, tutti gli animali dei dintorni: la volpe astuta capace di tesser mille inganni, il lupo prepotente e protervo, l’agnello timido e gentile, il bue grande come una montagna, i corvi sgraziati e confusionari…E c’è anche la taccola, intelligente e saggia e buona, ma dall’aspetto – ahimè – grigio e poco appariscente.



Domenica 2 Febbraio 2020

La Bottega Teatrale LA FAME DI ARLECCHINO

Spettacolo interattivo con attori e burattini.

Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore Varvaro nei panni di Arlecchino

e Giuseppe Cardascio in baracca.



Domenica 9 Febbraio 2020

Teatro della Sete di Udine SQUARCIAPACE

di e con Caterina Di Fant e Lucia Linda regia di Valentina Rivelli

Lo spettacolo racconta la storia di due pulcine, Gilda e Zora, che nascono insieme in un pollaio organizzatissimo e percorrono insieme i primi passi e le prime scoperte e un bel giorno si imbattono in un misterioso uovo nero che scuote la tranquillità e la pace del pollaio. Un evento insolito. Gilda e Zora, travolte dalle superstizioni e dalle regole dei grandi, vengono così divise. Ma questo squarcio tra le due è innaturale: sono nate per essere amiche, per vivere insieme le emozioni del diventare grandi. Per cui daranno insieme un nuovo significato a quel mistero, superando insieme le difficoltà.



Inizio spettacoli ore 16, ingresso unico (dai 3 anni) 4 euro

Speciale famiglia: su 4 ingressi il 4° è gratis.