Rassegna Teatrale di Camino al Tagliamento

Sta per alzarsi il sipario su uno degli spettacoli più attesi della Rassegna Teatrale in lingua friulana organizzata in collaborazione dalla locale Compagnia “Sot la Nape”, sotto l’egida dell’Associazione Teatrale Friulana. Un imperdibile appuntamento in cui calcherà le tavole del palcoscenico la storica compagnia Teatri di Paîs” di Madonna di Buja che sabato 18 Gennaio onorerà la rassegna con l’esilarante “Altri che Fulminanz!” di Roberto Ongaro. Il gruppo teatrale -guidato dal regista Domenico Costantini- propone un’interpretazione originale dei personaggi, la cui costruzione ha dato al racconto un ritmo incalzante apprezzato pubblicamente dall’autore e gradito agli spettatori che premiano con il loro entusiasmo la tournée invernale.

Una commedia friulana brillante in cui umoristiche e paradossali circostanze si presentano all'anziano protagonista Ivo Becin, mettendo in evidenza tutta l’ avarizia che gli farà rischiare la rovina per il suo morboso attaccamento al denaro. La manifestazione si distingue per aver ospitato nelle varie edizioni eccellenti compagnie e produzioni di qualità che hanno coinvolto e divertito un pubblico numeroso e appassionato, accolto nel Teatro Comunale di Camino al Tagliamento dove lo spettacolo avrà inizio alle ore 20,45.