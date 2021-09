Domenica 26 settembre 2021, con inizio alle ore 10.30, si terrà presso il parco “Nora Gregor” in Piazzutta, a Gorizia, una matinée musicale di carattere strumentale con l’orchestra Big Band Nova di Nova Gorica (Slo), diretta dal maestro Damijan Valentinuzzi.



La Big Band Nova, attiva dal 1996, è diventata ormai un gruppo musicale noto a un pubblico molto vasto e con il quale hanno collaborato molti artisti famosi, sia sloveni, come pure internazionali.

Tra i loro più grandi successi, ricordiamo le loro collaborazioni con le famose cantanti jazz americane Gwen Hughes e Sherrita Duran. Il repertorio della Big Band Nova continua a crescere sia dal punto di vista del numero di composizioni che dal punto di vista dello stile, che varia dallo swing alla musica latina, dal jazz al funk, dagli arrangiamenti d'autore alle opere originali dei membri. Nel Parco Nora Gregor in Piazzutta, si presenteranno con un inedito concerto strumentale di musiche latino sud americane.



Ingresso libero. I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Green pass, distanziamento, mascherine protettive ecc.



Per informazioni: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20)



La matinée “Ravvivare il quartiere di Piazzutta” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, dalla Glasbena matica e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”), in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto in piazza N. Tommaseo (Comunità pastorale Don Bosco), con il patrocinio dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica (2025 – Capitale europea della cultura), dell’Unione culturale economica slovena (Skgz) e della Regione FVG.