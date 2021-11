Reading teatrale con il grande Daniel Pennac

Si tratta di uno degli scrittori di maggiore successo a livello mondiale, narratore divenuto celebre per una serie di romanzi che hanno per protagonisti Benjamin Malaussène, la sua squinternata famiglia e il quartiere parigino di Belleville. Il grande Daniel Pennac sale adesso sul palcoscenico per un incontro teatrale nato dal desiderio di raccontare e condividere il suo universo narrativo e creativo, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti nella magia della scena. Questo inedito spettacolo che mescola i pensieri, i racconti e le opere di narrativa di Pennac, sarà in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone nella mattinata di mercoledì 1 dicembre, alle 10.45, in una rappresentazione pensata per gli studenti delle scuole superiori che il Verdi ha anche voluto aprire a tutto il pubblico interessato che può già prenotare il posto in prevendita al prezzo speciale di 7euro. In compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, le musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, Pennac in scena entra fra le pieghe dei suoi libri in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione. Il reading – frutto del lavoro della Compagniemia, Mouvement International Artistique - mette in evidenza alcuni passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Pennac che attraverso la magia della scena disegnano l'universo narrativo e onirico dell'autore L'incontro si svolge in lingua italiana ed in lingua francese, tradotta dal vivo in italiano.



Attesi nel corso della settimana al Teatro Verdi spettacoli e interpreti d’eccezione a partire,, dall’esclusiva nazionale del concerto-omaggio alla montagna “” con la star mondiale del violino, considerato uno dei tre migliori cornisti al mondo: conal pianoforte e il soprano, eseguiranno un solenne inno alla bellezza degli scenari alpini, come monito al rispetto e l’amore per il nostro straordinario pianeta. Per la sezione “Nuove Scritture”,di scena in esclusiva regionale uno degli spettacoli di maggiore successo dell’ultima Stagione nei teatri di tutta Italia: “è l’inedito ritratto d’artista che- attore tra i più apprezzati della sua generazione, noto anche per la sua carriera cinematografica e la partecipazione alla serie “Gomorra” – mette in scena sul grande