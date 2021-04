Recital dell’arpista friulana Emanuela Battigelli

Terzo appuntamento della Rassegna Musei da Ascoltare, venerdì 30 aprile alle ore 18 in streaming sui canali youtube e facebook del Comune di Pordenone.



Il concerto, registrato in diretta dalla Claps, nella splendida cornice del Museo Archeologico del Friuli Occidentale, vede protagonista l’arpista Emanuela Battigelli, concertista di fama internazionale che ha collaborato con alcune fra le più importanti orchestre a livello mondiale quali Berliner Philharmoniker, London Philharmonia, Orchestra del Teatro della Scala, protagonista del cortometraggio Hart di Alberto Nacci e del concerto della 63.Biennale Musica di Venezia, storico esordio nella storia della Biennale dell’arpa solista.



Musei da Ascoltare rientra nella Rassegna La cultura viaggia online un progetto culturale fortemente voluto dall’assessore alla cultura Pietro Tropeano, una rassegna dedicata a libri, musica e mostre tutta da seguire online sui canali del Comune di Pordenone.



Musei da Ascoltare – Pordenone Fa Musica, giunto all’ VIII edizione è organizzato dall’Associazione Musicale Fadiesis con il sostegno del Comune di Pordenone e la Fondazione Friuli.

In programma musiche di R.Schumann, A.Mannucci, F.Farcas, E.Battigelli.