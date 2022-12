Red Canzian fa tappa a Monfalcone

Red Canzian approda al Comunale, venerdì 16 dicembre alle 20.45, con il suo intimo e coinvolgente In musica e parole. Un concerto-narrazione, un viaggio tra racconti personali, fotografie storiche e pietre miliari della musica dagli anni Cinquanta ad oggi: brani come Tutti Frutti, Love Me Tender, She Loves You, Shine on You Crazy Diamond, passando per Il cielo in una stanza, sino ai memorabili successi dei Pooh sono reinterpretati dalla personalità artistica di Red, accompagnato da una band di gran talento.

Bea Niederwieser firma la regia di questo ambizioso progetto che è la somma della musica che ha caratterizzato la vita del polistrumentista e storico bassista dei Pooh e punta alla qualità della narrazione e delle canzoni.

Canzian è il primo dei tre musicisti inseriti nella rassegna “ControCanto”, che vede protagonisti i più amati e iconici rappresentanti della canzone italiana, con Eugenio Finardi (venerdì 24 febbraio) e Fabio Concato (domenica 30 aprile).

“Il mio futuro parte dal primo gennaio 2017 nell’era del dopo Pooh – racconta l’artista trevigiano – ho ripreso in mano le redini della mia vita, dedicandomi a tutto quello che avevo sempre parcheggiato da una parte, in attesa di tempi meno affollati. Continuo a scrivere, a suonare e a cantare. Questa è la mia vita e il palcoscenico è, e resterà, sempre la mia casa”. Un’imperdibile serata, dunque, con Canzian e la musica che ha fatto storia.

Prima dello spettacolo, Red Canzian incontra il pubblico nel consueto appuntamento “Dietro le Quinte” condotto da Federico Pupo, che per l’occasione viene anticipato alle 19.45 al Bar del Teatro.

