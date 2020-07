Remanzacco, al via il cinema sotto le stelle

E' ormai in dirittura d’arrivo l’organizzazione della manifestazione 'R…estate a Remanzacco - Cinema sotto le stelle', nata con l’intento di offrire alla cittadinanza un momento di svago nelle calde serate d’estate.

La rassegna cinematografica, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, quest’anno avrà luogo solamente nel parcheggio del Vicolo della Cooperativa, unica location in possesso degli spazi necessari per ospitare un centinaio di persone nel rispetto delle linee guida relative al distanziamento interpersonale dettato dalle misure anticovid-19.

Il cartellone, curato da Antonio Morinelli, è veramente ghiotto e attento ai gusti di grandi e piccini. Si comincia stasera con Dragon Trainer – Il mondo nascosto a cui seguirà il 30 luglio il bellissimo Bohemian Rhapsody, per cantare tutti insieme le bellissime canzoni dei Queen.

Nel mese di agosto ancora tre blockbuster da non perdere assolutamente: martedì 4, il film campione d’incassi di tutti i tempi, Avenger : Endgames, lunedì 10, Pets 2 – Vita da animali e giovedì 13, Fast and Furious – Hobbs & Shaw. In caso di condizioni meteo avverse verranno comunicate le nuove date di proiezione. Non perdete di vista il sito e il profilo facebook del Comune nonché la pubblicità affissa nelle vie cittadine. Il divertimento è assicurato.