Remo Anzovino al Blue Notte, Gorizia Jazz Blues & Art Festival

Sabato 7 agosto arriva a Gorizia, alle 21 in Piazza Vittoria, la Guest star della decima edizione di "Blue Notte, Gorizia Jazz Blues & Art Festival 2021", Remo Anzovino. L'appuntamento è una delle più importanti tappe di un lungo tour che proseguirà in tutta Italia fino a fine settembre.



Per l'occasione porta un concerto speciale per pianoforte e quintetto d'archi, con i Solisti di Milano Classica (Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini; Cosimo Carovani, violoncello; Fabio Longo, contrabbasso; Artem Dzeganovskyi, viola), un progetto mai presentato prima in regione e pensato unicamente per Gorizia e Milano.



Con oltre 12 milioni di streams solo su Spotify, Remo Anzovino è considerato il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film. A Gorizia eseguirà le ultime colonne sonore e i brani più rappresentativi della sua carriera: un’esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di rendersi collettiva. Attraverso "Cammino nella notte" e "Tabù", da "Following Light" e "Vincent", a "Igloo" e "Metropolitan", "Frida Viva la vida" e "Les Jours Perdus", porterà il pubblico nel suo speciale mondo sonoro. Un'occasione per ascoltare dal vivo i brani più rappresentativi dei suoi cinque album in studio e le colonne sonore composte, dirette e orchestrate per “La Grande Arte al Cinema” (da Van Gogh a Frida Kahlo, passando per Monet e Gauguin).



L'evento è gratuito con prenotazione sul sito www.bluenottegorizia.com, accesso all'area transennata solo con Green Pass.