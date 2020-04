Remo Anzovino e le 'Musiche Cinematiche'

Riuscire a immaginare ciò che non possiamo vivere, in questo momento, attraverso la fantasia e la musica, così è nato il “diario sonoro” del compositore pianista Remo Anzovino, il format online diventato un vero e proprio appuntamento fisso per tutto il suo pubblico: sono oltre 250.000 le visualizzazioni e più di 6.000 i commenti, emozionanti e commoventi.



Dopo aver raccontato e suonato la musica dei sensi, della notte, dell’amore, del mare, delle stelle e del vento, il compositore pianista guiderà il suo pubblico in un nuovo viaggio immaginifico attraverso le sue Musiche Cinematiche: l’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 8 aprile, sempre alle ore 22:00 sulla sua pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/remoanzovino).



"Quando una musica – scrive Anzovino – riesce a dare movimento alle immagini che più ci colpiscono e che più ricordiamo del nostro vissuto nasce un’emozione nuova. È come se, attraverso quella musica, dentro di noi si accendesse uno schermo cinematografico sul quale possiamo proiettare ognuno il proprio film. La mia musica si basa su questo meccanismo, anche quando non nasce per il cinema. Suonerò solo per voi – conclude il compositore pianista – alcuni dei miei brani che posseggono questa proprietà cinematica, in particolare due pezzi assolutamente inediti e un mio piccolo omaggio, colmo di gratitudine, al più grande compositore per il cinema di sempre".



