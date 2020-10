Remo Anzovino in streaming sui canali social del Rossetti

Era stato proprio il compositore e pianista corregionale Remo Anzovino, il primo artista a calcare il palcoscenico del Politeama Rossetti, lo scorso 15 giugno dopo il lockdown. Grazie alla collaborazione fra lo Stabile regionale e Vigna PR srl vi aveva girato una preview del concerto che sarebbe dovuto andare in scena questa sera - lunedì 26 ottobre - e che purtroppo è stato sospeso in ottemperanza alle nuove norme contro il Covid 19.



In attesa di riprogrammare il concerto del Maestro Anzovino, come tutti gli altri spettacoli in scena a novembre, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia trasmetterà simbolicamente questa sera alle ore 21 la preview girata allora, che si compone di sei brani per una durata di circa 25 minuti, per la regia di Giulio Landini.



L’appuntamento è dunque per stasera, lunedì 26 ottobre, in streaming sul canale Youtube e sui profili social Facebook e Instagram del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.