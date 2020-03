Remo Anzovino presenta 'La musica della notte'

Il “diario sonoro” di Remo Anzovino si arricchisce di una nuova puntata: il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo, sempre alle 22 sulla sua pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/remoanzovino).



Dopo aver raccontato e suonato la musica del mare, delle stelle, dei sensi e i tanghi, il compositore pianista guiderà il suo pubblico in un viaggio immaginifico attraverso la musica della notte: “immaginate d'essere in un bar di notte, seduti al tavolino con il vostro migliore amico o amica – ha scritto l’artista – e alla fine della musica che ascolterete capirete che quell'amico o amica siete voi stessi”.



“La musica della notte” fa parte del “nuovo format” ideato da Remo Anzovino che lo ha sintetizzato così: “ho pensato di mettere a disposizione il mio pianoforte, perché in queste settimane in cui siamo sigillati in casa e dobbiamo restare in casa, penso che ognuno di noi stia provando una sensazione di paura, ma anche di ansia, di oppressione, di mancanza di spazi. Penso – afferma il compositore – che più che le parole sia forse la musica a poter alleviare, a poter forse distendere, forse togliere una tensione molto forte che dentro di noi si può creare, per quella che è la privazione delle nostre abitudini, della nostra libertà, ma in che questo momento dobbiamo seguire, cioè ci dobbiamo privare del nostro vivere normale”.



· #iorestoacasa· La musica del mare· La musica delle stelle· La musica dei sensi· I miei tanghi