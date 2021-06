Viene programmata una replica straordinaria di “Sinfonia Dante”: per l’evento d’apertura della rassegna Il Rossetti a Miramare, sogno nei tramonti di mezza estate - il 9 luglio alle ore 19.30 - i biglietti infatti sono già completamente esauriti. Un notevole successo premia dunque la sinergia fra il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ed il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che annunciano una replica straordinaria .

I biglietti saranno disponibili da domani, martedì 22 giugno, nei consueti punti vendita e circuiti del Teatro Stabile regionale.



La splendida “Dante-Symphonie” di Franz Liszt sarà eseguita dalla FVG Orchestra e dal Coro del Friuli Venezia Giulia con la direzione del Maestro Paolo Paroni. Sarà impreziosita da letture dalla “Divina Commedia” di cui saranno protagonisti Alessandro Preziosi - un artista di grande intensità, che ha con lo Stabile regionale un legame significativo - e Zoe Pernici, attrice che ha preso parte alle produzioni recenti del Teatro.



La sinfonia, conclusa da Liszt nel 1856, lo stesso anno in cui iniziò la costruzione del Castello, assume un significato particolare in questo luogo e naturalmente rappresenta un omaggio a Dante nel 700esimo anniversario della morte.È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita, vista la limitatezza dei posti disponibili.Per “Sinfonia Dante” il prezzo dei biglietti sarà di €30 (Intero) e €25 (ridotto); sono aperte le prevendite anche per “I bagni di Trieste” e “A Sarajevo il 28 giugno” €8 (Intero) ed €5 (Ridotto) e per la novità “Shakespeare in the Park” €12 (Intero) ed €8 (Ridotto).Riservato agli abbonati del Teatro Stabile regionale il pacchetto completo per vedere tutti gli spettacoli ad €36.