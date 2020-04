Resistenze femminili, il quiz

Chi era Ondina Peteani? Cosa sappiamo del suo coraggio e del suo amore per la democrazia? Perché Arcangela Tarabotti è simbolo di emancipazione e dignità? E che cosa rappresentano 500 uomini, in marcia contro la violenza sulle donne? Per chi ha amato gli spettacoli della trilogia teatrale di Marta Cuscunà, per chi li ha visti una volta o di più, tanto da saperli a memoria, per chi ne ha solo sentito parlare e vuole conoscere tre storie di donne e uomini che hanno immaginato una società più libera e più giusta, e soprattutto per chi vuole anche leggerli!



Un gioco, un quiz, una presentazione in forma ludica di Resistenze femminili. Una trilogia (Forum editrice) giovedì 16 aprile alle ore 20.00 con Marta Cuscunà in diretta dal suo profilo facebook. In palio c'è proprio il libro che raccoglie i testi e le immagini di 'È bello vivere liberi!', 'La semplicità ingannata' e 'Sorry, boys'. Fino a oggi inedite ma da tempo portate sui palcoscenici con grande successo, le tre opere sono finalmente raccolte in questo volume realizzato grazie alla Consigliera di Parità della regione FVG.



Fresco di stampa e con una bellissima copertina rosa shocking, lo riceverete direttamente a casa! Basterà scrivere il vostro indirizzo nei commenti, una volta che l'autrice avrà comunicato il vincitore o la vincitrice.